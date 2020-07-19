سونطراك أمام فرصة لتصحيح الاختلالات

∙ عبد الرحمان هادف: ولوج عالم ” الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر”

∙ عبد القادر بريش: المطلوب أن تكون شركة تنافسية ومربحة

∙ أحمد سواهلية:انتهاج التخصص الوظيفي

أكد خبراء خلال حديثهم مع جريدة “الوسط” أن الوضع الحالي للبلاد، يعد بمثابة فرصة سانحة لسونطراك للارتقاء وتحقيق دور ريادي، لتحسين صورتها كمؤسسة مسؤولية اجتماعيا من جهة، شركة عملاقة بإمكانها رفع التحدي وتحقيق الانتقال الطاقوي المنشود، مؤكدين أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تحديث إدارتها وتحسين كفاءتها التشغيلية و قدرتها التنافسية، والتي تقع على عاتق أصحاب القرار، من خلال اختيارهم لمنظومة جديدة تقوم عليها، بعيدا كل البعد عن سياسات الماضي، التي يؤكد واقع الاقتصاد الوطني فشلها، في جميع المجالات

عبد الرحمان هادف

ولوج عالم ” الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر”

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، أمس، سونطراك حاليا في مرحلة انتقالية، جد حساسة، وبالتالي عليها أن تركز كل قدراتها، على الأهداف الجديدة المسطرة، لرفع طاقتها الإنتاجية، والذهاب إلى الانتقال الطاقوي بكل فعالية، وولوج عالم الطاقات المتجددة والطاقات البديلة، والاقتصاد الأخضر، مشيرا أن اعتماد النقاط المذكورة، سيسمح بإعطاء صورة جديدة محسنة للقديمة، التي تأثرت بقضية الغاز الصخري، لتصبح مؤسسة مسؤولة اجتماعيا في كل أنحاء الوطن.

حيث أفصح هادف في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن الوضع الحالي يحتم على سونطراك، أن تتأقلم مع المرحلة الجديدة، كونها أكبر شركة جزائرية، على الصعيد الإفريقي، في ميدان الطاقة، مما يحتم على المسيرين وأصحاب القرار، عصرنة منظومتها لمواكبة الانتقال الطاقوي، خاصة ما يتعلق بالحوكمة، مشيرا أن القرارات الأخيرة التي خلص إليها مجلس الوزراء، تؤكد وجود نية تنظيم بيت سونطراك، من جهة النظام الداخلي، والتسيير،والأهداف المسطرة.

واعتبر المتحدث ذاته، أنه من بين الأهداف التي تطمح سوناطراك لتحقيقها، هي سعيها لاستكشاف موارد طاقوية بديلة، هي “الطاقات المتجددة”، موضحا أن انتهاج هذا المسار الجديد، يوجب على الشركة إعادة تنظيمها على أساس الأهداف الجديدة، لكي تحقق نتائج مرضية، في الجانب الاقتصادي، من حيث المردودية، والفعالية، مبرزا في هذا السياق، أن على المؤسسة إعادة النظر في سلم التشغيل، والمهام الموكلة لكل الأقسام الموجودة داخلها، من خلال خلق نظام عصري جديد، يحقق ما تصبو إليه السلطات العليا، لكن قبل هذا وجب حسبه، وضع تقييم داخلي للشركة، لمعرفة نقاط القوة والضعف فيها، لتحسينها والتركيز على عملها ومجالها، فلا يخفى على أحد، أن سونطراك كانت لها في الآونة الأخيرة، العديد من النشاطات، داخل قطاعات لا علاقة لها بها، وخارج المهام الموكلة لها.

وفي هذا الخصوص، استحسن نفس المصدر، تنصيب وزير الطاقة الجديد، الذي كان فيما سبق مدير عام لسونطراك، لأنه يعرف الشركة جيدا، وسيعمل حسبه على توجيه سونطراك لمهامها الأصلية، مع إزالة كافة العقبات التي كانت تقف في طريق نجاحها

وقال هادف، الذي كان يشتغل كإطار سابق في سونطراك، أنه قد شهد في فترة الألفينات، هروب كثير من إطارات الشركة للخارج، والتي عمل حاليا في كبريات الشركات العالمية، في كندا، أمريكا والشرق الأوسط، وبالتالي الشركة في هذه المرحلة، مطالبة باستقطاب الكفاءات الجزائرية، وتكوين الطلبة الجامعيين المتخصصين في هذا المجال، وكذا العاملين في الميدان، للرفع من الفعالية والمردودية الإنتاجية لشركة سونطراك بصفة عامة، أما بصفة خاصة فالشركة مطالبة أيضا، برفع معدل الاستغلال والاستكشاف لـ40 بالمائة، من القدرات الإنتاجية فيها، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معتبرا أنه يعد من بين الأهداف المسطرة التي أولت لها السلطات العليا أهمية خاصة، خاصة أنه ليس بهدف سهل أو هين لأنه يتطلب تجنيد كل الطاقات الموجودة، ما يستلزم الإسراع في استكشاف مناطق جديدة، للموارد النفطية، على غرار المناطق الموجودة في الجنوب الغربي، التي هي غير مستغلة حاليا، بالإضافة إلى المناطق الموجودة في البحر.

كما ثمن المتحدث، التعليمات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية للشركة، بخصوص تقليل تواجد سونطراك الخارج، نظرا لأنها تمتلك العديد من التمثيليات حول العالم، مشيرا أن وجودها بالخارج لا يعود على البلاد بمردودية أو فائدة، بل بالعكس يستنزف موارد المالية للشركة من العملة الصعبة، وبالتالي على الشركة تقليل هذا التواجد، إلا في بعض المناطق التي استثمرت فيها أموال كبيرة، على غرار مشروع “سباكس” في ليبيا، ومشروع “بيرو”، اللذان من الممكن مواصلة التواجد فيهما، منوها أن من الأجدر أن تركز سونطراك في الفترة الحالية، على استكشاف الثروات الباطنية للبلاد، خصوصا أن الثروات والرقعة المستكشفة قليلة بالنظر للمساحة الكلية للجزائر، وبالأخص في الجنوب الغربي الزاخر بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر نقطة قوة تخدم مصالح قطاع المحروقات في الجزائر، لأنه مادة نفطية نفيسة، وأقل تلوثا للبيئة، ما يتماشى مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية المبرمة، للتقليل من الصناعات الملوثة، التي تساهم في توسع ثقب الأوزون، وتهديد التوازن البيئي على كوكب الأرض.

عبد القادر بريش

المطلوب أن تكون شركة تنافسية ومربحة

كشف الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، أمس، أن شركة سوناطراك مطلوب منها، أن تكون شركة مربحة وتحقق مردودية، ولها تنافسية مع مثيلاتها، من الشركات البترولية العالمية، معتبرا أن هذا لا يتحقق إلا من خلال إعادة هيكلتها والتحكم والتقليل من تكاليفها.

وأكد بريش خلال حديثه مع “الوسط”، أن قرار شركة الأخير بتخفيض عدد الموظفين في تمثيلياتها بالخارج، يندرج في إطار خطة الشركة لتخفيض النفقات التشغيلية، وإعادة تنظيم وحوكمة الشركة، بتقليص الوظائف غير الضرورية خاصة بالخارج، التي تكلف مبالغ طائلة بالعملة الصعبة، في شكل أجور وامتيازات.

لفت المتحدث، أن المطلوب من شركة سونطراك، في الوقت الراهن، هو إعادة هيكلتها، وفق نموذج أعمال يتمحور أساسا حول الأنشطة الرئيسية، مما يسمح بتقليص التكاليف الثابتة، الناتجة عن تضخم في عدد الموظفين الذين ليس لهم علاقة مباشرة بناشط الشركة، وبالتالي الأمر يتطلب من شركة سوناطراك القيام بعملية تدقيق داخلي، خاصة التدقيق في الوظائف، وعلاقتها بنشاط الرئيسي للشركة وتقليل الوظائف الإدارية، خاصة في الخارج، التي تكلف مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة.

على صعيد متصل، أفصح رئيس المجلس الاستشاري لمنتدى الاقتصادي الجزائري، أن قانون المحروقات الجديد، بدأ يعطي نتائج مبشرة، لأن فيه مرونة، ويمكن من إعطاء ديناميكية لشركة سونطراك، من خلال العقود التي انطلقت فيها، مع كبرى الشركات العالمية.

أحمد سواهلية

عدم تحميل الشركة ما لا تطيق

طالب المختص في الشؤون الاقتصادية، أحمد سواهلية، أمس، بإعادة النظر في الهيكل الوظيفي لشركة سونطراك، وتدعيم العاملين بها، برفع قدراتها الإنتاجية، والاستغناء عن الدراسات المختلفة التي تقوم بها الشركة، في مجال إنتاج النفط، والتي تكلف ملايير دينارات، في حين من الممكن أن تقوم بها الكفاءات العاملة بها، من خلال تكوينهم في الخارج، للرفع من قدرتهم العلمية والتكنولوجية، وليس الاعتماد عليهم فقط كعمال انتاج بالمفهوم الكلاسيكي، لضمان مستقبلها في الأسواق العالمية.

كما دعا سواهلية خلال حديثه مع “الوسط”، إلى إعادة النظر في سلم التشغيل، والاستغناء على الكثير من المناصب الغير ضرورية كمستشارين، والتي أصبحت لا تجدي نفعا بل وتعد بمثابة عبء إضافي عليها، والاحتفاظ فقط بالمناصب الوظيفية والهيكلية المهمة جدا، وذلك من أجل التركيز على الإنتاج، مع مراعاة ظروف الشركة الداخلية والخارجية، نظرا لطبيعة المنافسة الشرسة التي يعرفها هذا المجال، خصوصا أن سونطراك شركة كبيرة، مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني، وبالتالي تلعب دور جوهري فيه، وبالتالي يجب على الحكومة تنويع الاقتصاد الوطني، وإيجاد صادرات أخرى، خارج المحروقات لرفع الثقل والغبن عن الشركة، على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري، يعتمد على قطاع المحروقات بنسبة 92 بالمائة، وبالتالي يعتمد على سونطراك بدرجة كبيرة، تفوق قدرات الشركة، وتأثر على مستقبلها.

في حين، ثمن المتحدث ذاته، إعادة النظر في سعر المرجعي للنفط بتخفيضه من 60 إلى 30 دولار، في قانون المالية التكميلي، معتبرا إياه قرار شجاع، مضيفا أن المطلوب من الدولة حاليا، إعادة النظر في القدرة التنافسية للشركة، بتوسيع نشاطها إلى جامل المنتجات النفطية الأخرى، كالنفط الصافي، والغاز الطبيعي وغيره، إضافة إلى مراعاة القدرة التنافسية للشركة، من خلال منظمة أوبك، وتوسيع الإنتاج إلى حقول محلية آخرى، واعتماد على الكفاءات الوطنية، لوضع دراسة استشرافية تحدد مستقبل الواقع النفطي في الجزائر.

مريم خميسة