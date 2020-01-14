سونالغاز تحدد معالم مشروع “ديزيرتيك” شهر مارس القادم

يفصل مجمع سونالغاز شهر مارس في تفاصيل إعادة بعث مشروع ديزيرتيك في نسخته الجديدة، حيث ستنظم المؤسسة تظاهرة لتحديد الخطوات العملية التي من شأنها تجسيد البرنامج الجديد لإنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة ولاسيما من طاقة الشمس.

ويحضر المجمع لتنظيم تظاهرة كبيرة مع الشركاء الألمان لتحديد تفاصيل إعادة بعث المشروع، الذي ظل مجمدا للعديد من السنوات على الرغم من التصريحات المتتالية للمسؤولية بضرورة تفعيل برنامج الطاقات المتجددة.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت قبل بضعة أسابيع عن إعادة إحياء مشروع “ديزيرتك” الألماني للطاقة الشمسية المجمد منذ سنوات لأسباب مجهولة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين شركات جزائرية متخصصة وهذه المنظمة.

وذكر بيان للوزارة أنّ القرار هو “بهدف تعزيز قدرات إنتاج الطاقات المتجددة و إدراجها الجيد في المنظومة الكهربائية الجزائرية، يتطلع قطاع الطاقة إلى تطوير محاور التعاون مع “د أي أي ديزرت إينرجي” في مجال الطاقات المتجددة” .

وتتعلق أهم أهداف هذا التعاون حول إطلاق وانجاز الدراسات التقنية والاقتصادية للاستفادة من الطاقات الشمسية والهوائية وتعميم الطاقات المتجددة وترقية المشاريع المشتركة الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة على المستوى الوطني والدولي والترقية المشتركة للبحث في مجال تصنيع و تركيب واستغلال و تخزين الطاقات المتجد