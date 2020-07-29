سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع “سيبسا الإسبانية”

وقعت سوناطراك وشريكها الاسباني “سيبسا”، أمس، مذكرة تفاهم لبحث إمكانيات الاستثمار المشترك، في مجالات استكشاف وتطوير إنتاج المحروقات في الجزائر، بصفة خاصة، وعلى الصعيد الدولي بصفة عامة.

وأفاد بيان للشركة، أن توقيع هذه المذكرة سيسمح بتعزيز شراكة سونطراك مع سيبسا الحالية، من خلال البحث عن فرص تعاون جديدة، مؤكدة أن إبرام هذه المذكرة، يؤكد رغبة سوناطراك في تعزيز سياسة الشراكة، خاصة في إطار العمل بتدابير قانون أنشطة المحروقات، الهادفة أيضا الى زيادة احتياطاتنا من المحروقات، ورفع مستويات إنتاجها.

للإشارة، تعد “سيبسا” أكبر منتج في العالم لألكيل البنزين الخطي والكومين، وثاني أكبر منتج للفينول، ورابع أكبر شركة صناعية في إسبانيا، وهي إحدى الشركات الرائدة في إسبانيا في مجال الطاقة، وتنتشر أعمالها في أكثر من 20 بلداً عبر أربع قارات.

مريم خميسة