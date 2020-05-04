سوناطراك توقع مذكرة تفاهم للإستثمار مع “لوكويل” الروسية

قامت شركة سوناطراك بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الروسية لوكويل لبدء مناقشات تهدف الى تحديد إمكانيات للاستثمار المشترك في عمليات الاستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر.

وجاء في بيان لسوناطراك، اليوم الاثنين، انهذه المذكرة تشمل فحص وتحديد فرص الاستكشاف والإنتاج الدولية.

وأوضح بيان سوناطراك، أن توقيع الاتفاقية جاء بعد صدور قانون المحروقات الجديد.

وتعد الشركة الروسية لوكويل واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المدرجة في البورصة المتكاملة عموديا في العالم، حيث تمثل أكثر من 2٪ من إنتاج النفط العالمي وحوالي 1 ٪ من احتياطيات النفط والغاز المثبتة.