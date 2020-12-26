سوناطراك تنفي معلومات حول الغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل

الأولى
عن الوسط الجزائرية 0

فندت المؤسسة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، يوم السبت في بيان لها ، المعلومات التي تداولتها بعض الجرائد اليومية حول الغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل، مشيرة الى ان ذلك ليس من صلاحياتها.

و جاء في البيان:” تنفي مؤسسة سوناطراك بشكل قاطع المعلومات التي نشرتها بعض الجرائد اليومية في عددها الصادر في 26 ديسمبر2020 و التي مفادها ان سوناطراك تلغي شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل”.

و أكد البيان أن “هذه المعلومة خاطئة تماما”، مضيفا  أنه لاعلاقة لسوناطراك بعمليات تسجيل طالبي العمل، حيث تتم هذه العملية على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل عبر الوطن.

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