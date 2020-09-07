سوناطراك تعلن إعادة ضخ البترول مجددا بعد صيانة المقطع المتضرر

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 278

أعلن مجمع سوناطراك ان اعادة ضخ البترول الخام من حوض الحمراء بحاسي مسعود الى مصفاة سكيكدة تمت بنجاح في حدود الساعة 08 س30د، صباحا، بعد الانتهاء من عملية صيانة المقطع المتضررواعادة تشغيل محطات الضخ الاربعة.
و اوضحت الشركة في بيان لها ان الجهود تبقى منصبة لمعالجة الاثار الناجمة عن التسرب و اعادة تهيئة الاماكن الملوثة و تطهيرها حيث تلتزم سوناطراك بمواصلة جهودها و تسخير كل الامكانيات البشرية و المادية .

على اثر ذلك يتقدم الرئيس المدير العام للمجمع بالشكر و العرفان لجميع الفرق التقنية المجندة التي برهنت مرة أخرى عن حسها المهني و الوطني بإنجازها لهذة المهمة في وقت قياسي رغم الضروف الصعبة.

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