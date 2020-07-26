سوناطراك تستلم ثلاث قاطرات بحرية

كشف مجمع سوناطراك، في بيان له، أمس، أنه سيتسلم نهاية السنة الجارية، ثلاثة قاطرات بحرية، محلية الصنع، من طرف الشركة المشتركة الجزائرية الفرنسية “إيكوريب بيربو”، وذلك لصالح فرع المجمع البترولي المختص في إدارة واستغلال المحطات النفطية البحرية.

وأفاد بيان للمجمع، أن هذا الإنجاز، جاء هذا تثمينا لسياسة الإدماج الوطني، المنتهجة من طرف مجمع سوناطراك، والرامية إلى تطوير المواهب والخبرات الوطنية، حيث بطلب من الشركة الفرعية المختصة في إدارة واستغلال المحطات النفطية البحرية (STH)، قامت الشركة الجزائرية-الفرنسية، إيكوريب بيريو بإنشاء ثلاثة قاطرات بحرية، مصنعة محليا، والتي سوف تسلم نهاية السنة.

حيث أوضح البيان ذاته، أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر، حيث سوف تسمح بإرساء قاعدة صناعية في هذا المجال، من خلال تشجيع التوظيف وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مريم خميسة