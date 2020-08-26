سوناطراك تخفض سعر بيع خامها الصحراوي

تركيا والصين سجلتا قفزة في وارداتهما من الجزائر

قالت شركة “سوناطراك”، أمس الأربعاء، إنها خفضت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي تحميل سبتمبر المقبل إلى 0.40 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ وللمقارنة فقد حددت الشركة الجزائرية سعر البيع الرسمي في أوت الجاري عند 0.85 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ.

تؤكد المؤشرات المتوفرة إن تركيا والصين سجلتا قفزة في وارداتهما من الجزائر، لتصبح هاتين الدولتين الآسيويتين ضمن أهم خمسة زبائن للجزائر، وبارتفاع محسوس في الحجم تجاوز الـ20 بالمائة لكليهما في الثلث الأول من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وتمثل هذه الدول الخمسة مجتمعة أكثر من 52 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية من المحروقات، ولاسيما الغاز.

تبرز الأرقام التراجع المحسوس في حجم الصادرات الموجهة نحو “الزبائن التقليديين” للجزائر، مع ظهور دول جديدة في قائمة أهم الزبائن، لاسيما من قارة آسيا، بالرغم من أن الدول الأوروبية تبقى تحتل الريادة في قائمة زبائن الجزائر.

وتمكن قراءة إحصائيات الجمارك في الأشهر الأولى من العام الجاري، من ملاحظة التغيرات التي طرأت على جدول أهم زبائن الجزائر. ففي الوقت الذي بقيت فيه كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا -“الزبائن التقليديين للجزائر” – في المراتب الخمس الأولى من حيث وارداتها من الجزائر، فإن الملاحظ أن حجم هذه الواردات تراجع بأكثر من الثلث بالنسبة لإيطاليا وفرنسا وبأكثر من النصف بالنسبة لإسبانيا، في الثلاثي الأول من 2020.