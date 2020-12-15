سوناطراك تخسر 13 مليار دولار

ضمان حاجاتنا النفطية والمالية لمدة 20 سنة

كشف المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار في تصريح صحفي أن مجمعه عرف تراجعا في المداخيل بنسبة 40 بالمائة بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل جائحة الكرونا الأمر الذي يجعل المجمع ينهي سنته المالية بخسائر قد تصل الى 13 مليار دولار وذلك بفعل تراجع المداخل إلى 20 مليار دولار خلال نهاية السنة بعدما كانت 33 مليار دولار،وذلك نتيجة الإجراءات التي فرضتها ظروف العمل بفعل جائحة الكورونا ما جعل مجمع سوناطراك يعمل ب45 بالمائة من عمال الانتاج.

هذا وأضاف أيضا ذات المسؤول عن بقاء 38 فالمائة من الاحتياطات الوطنية والتي تضمن تغطية حاجاتنا النفطية والمالية لمدة 20 سنة أخرى إي إلى غاية سنة 2040، الأمر الذي جعل شركة سوناطراك تواصل عمليات الاستكشاف لتفادي استيراد المحروقات لتغطية الحاجات في مجال الإنتاج الطاقوي الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانية الدولة التي أصبح مفروض عليها تنويع طاقاتها وعدم الاعتماد على النفط كمورد اقتصادي أساسي لخزينة الدولة ، مؤكدا أن شركة سوناطراك تعمل على اكتشاف حقول نفط جديدة لتمديد عمر الاستغلال من خلال إبرام عقود واتفاقيات مع شركات أجنبية في مقدمتها مؤسسة “إيني” الايطالية ” التي أشار أنه لا علاقة لها مع مؤسسية “سايبام ” التي انفجرت بشأنها فضائح كبيرة.

محمد بن ترار