سوناطراك تجدد عقد تسويق الغاز لتونس

توصلت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي لمدة ثماني سنوات إضافية إلى غاية 2027 ، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لمجمع سوناطراك.

وجاء في البيان “تعلن كل من الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز عن توصلهما إلى اتفاق على ملحق لعقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الموقع بتاريخ الثالث من شهر مارس 1997، ويتعلق الملحق بتجديد هذا العقد لمدة ثماني سنوات أخرى إلى غاية عام 2027”.

كما اتفق الطرفان على “إمكانية تمديد هذا العقد مرة أخرى لمدة عامين آخرين”، يضيف نفس المصدر.