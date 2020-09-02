سوناطراك : الشروع في إستغلال أنبوب النفط الذي يربط بين ولايتي المسيلة و بجاية

شرعت سوناطراك ابتداء من الفاتح من سبتمبر 2020 في استغلال أنبوب نقل النفط R-OB1 بعد انتهاء إنجازه من طرف الشركة الوطنية للأنابيب ENAC التابعة لمجمع سوناطراك حسب ما اوردته المؤسسة في بيان لها اليوم .

للعلم فان الأنبوب R-OB1 قد أنجز بغية إعادة تأهيل الأنبوب الأصلي OB1 الذي أنجزعام 1959.

لقد مست هذه العملية 164 كلم من طول الأنبوب بين محطة الضخ SP3 بالمسيلة ومحطة العزل SP13 المتواجدة بواد غير، بجاية.

استعدادا لهذه العملية تم أخذ ووضع كل الترتيبات اللازمة مع اشراك كل الأطراف المعنية لضمان السير الحسن لهذه العملية.

وسوف تسمح هذه العملية من رفع سعة الأنبوب الى مستوى قدراته الأولية والمقدرة ب 14 مليون طن سنويا وجعله موافقا للمعايير والمقاييس المعمول بهما فيما يتعلق بالتشغيل والسلامة، كما تهدف إعادة التأهيل للاستجابة لبرنامج النقل لسوناطراك على المدى المتوسط والبعيد.