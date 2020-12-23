سوق الغناء في الجزائر..من أسوأ البقاع ؟ا

بقلم: جمال نصرالله

أمام هذا الزخم غير المحدود من ملايين الأغاني التي تنسب نفسها دوما لفن الراي هل يا ترى يستطيع أيا كان أن يرسم لنا، ملامح أغنية الراي ،ويحطها أمامنا على الطاولة ..ليس فقط من أجل فرز الغث منها من السمين ,ولكن كذلك من أجل تحديد مناطقها الجغرافية التي تنشط وتتحرك بها؟ا أي تحديد إطارها الجغرافي الذي نشأت فيه وتحاول أن تكون منه … (الإطار الوحيد اليوم والمعلوم طبعا هو الملهى والكباريه أليس كذلك) لكن هل كان بمكان مباشرة عملية التشريح .وكيف ستكون النتيجة ,إذ حدث وأن وجد الباحث نفسه أمام جسم لا يمت بصلة لأي كائن ..بل هو عبارة عن فوضى من المعدات والأسلاك الشائكة حتى لا نقول الأذواق الباعثة على التقزز والفزع ؟ا هل يمكننا تصنيف كل ما يخرج للوجود اليوم في خانة واحدة وإطار مضبوط والقول بأن هذا هو الراي … أكيد لا….ـ لأنه حتى الراي المعروف فقد معناه الأصلي ـ ولأنه كذلك بحكم التداخل الرهيب فقد مات صراحة الموطن الأصلي لهذا الطابع الفني والذي كان يبشر بقفزة جديدة في مجال الفن الغنائي مع بداية الثمانينات .لأن الصعود والتوجه لمنابره يومها كان يتطلب شروط ما . فلم تعد اليوم توجد هناك أغنية وهرانية بالمعنى الصرف ولا حتى بلعباسية أو مستغانمية ؟ا ولكن للأسف صار من هب ومن دب أن يفتح لنفسه ورشة حرة يُفرغ بها ما يشاء من أفكاره البالية الطائشة والمتهافتة.فلاهي من مدرسة من مدارس الفن ولا هي من مدراس الجن ؟ا بل خليط من الهتهتات النفسية والتصورات المراهق والعنيفة الحكم والغلبة فيها للآلات الموسيقية الصاخبة ولا شيء غير ذلك؟ا

عمل هجين بلا ملامح

لقد وصل الحال ببعض المناطق المعزولة وفي أقاصي الحدود أن تصدر بعض الأغاني وتنسبها إلى هذا الطابع الذي لم يعد كذلك بل صار هجينا وعلى شكل تحفة مشوهة من كل الجهات.؟؟هل كل هذا يحدث باسم الحريات الفردية وفلسفات الذات التي تناشد الإعتلاء والتحرر بحجة أن العالم قرية صغيرة….إن الكثير من الشباب أصبحوا الآن يستغلون ويستعملون التكنولوجية استعمالا سيئا .لا في صقل المواهب والدفع بها نحو التألق بل اتخذوها وسيلة لفرض الذات كبضاعة تحاول إرغام الجميع على تقبّلها…وهو للأسف الشديد ما لم يكن لها . ورغم ذلك واصلت معركتها الشنيعة هذه لا لشيء سوى أنه لا أحد بقادر على رفض هذه الجعجعات التي هي بلا شك بدون طحين ؟ا لأن هؤلاء الذين يدّعون أنفسهم بالفنانين.والذين أغلبهم يتخفّون وراء التطور الشنيع لصناعة الآلات.عاجزون حقا على الظهور للواجهات.والإتيان بألحان جديدة تعتبر إضافة نوعية سواء

للموسيقى العربية أو الجزائرية.بل هم يركبون ويفبركون جهود الآخرين بطريقة كيميائية ويمتهنون التمويه على خلفية أنهم .يجتهدون في صناعة فن يليق بالذوق العصري.فصارت أعمالهم

التخدير والتضليل

شبيهة بجرع التخدير والتضليل.غير محترمين بعض المقاييس المتعارف عليها ولا الخطوات التي بإمكان أي فنان( إن كان كذلك) أن يمشي حافي القدمين على جمرها …فراحوا يتبعون كل ما هو أسهل وما هو أسرع .وكأن الفن بالنسبة إليهم هو ألا تتوقف ,,فقط يجب أن تتواصل وتنتج أكثر…وتسيطر على الساحة ….على حساب الجودة والذوق العام.

هكذا بتعبير بسيط يبدو المشهد العام حتى لا نقول سوق الأغاني التي غالبا ما توصف بالهابطة لأنها ليس فقط تخدش الحياء نظير كلماتها المبتذلة ونغمها النشاز بل حتى أنها لا تمت بصلة لأي نوع من الفنون بل غالبها تقليد أعمى لبعض الفرق الأوروبية الشاذة..(حيث يسيطرون لأنهم أثرياء..أو لربما منبوذين)ويتضح من كل هذا..عن أنه أحد الأسباب الهامة التي جعلت الأعمدة والعمداء في هذا مجال الفن الحقيقي يسحبون حضورهم ويختفون دون سابق إنذار ..وفي قلوبهم وخواطرهم ألف حسرة وشجن ؟ا

إن التدفق الديمغرافي في الجزائر هو أم الأسباب الرئيسية التي أعلت من شأن التميّع هذا فأصبح عدد الإعجابات هو المقياس الحقيقي..فلم تعد هناك نخبة أو فئة ما يُنسب لها الفن كرسالة أو كقضية .بيد أن القلة التي كانت تنتج الغناء سابقا كانت رزينة وثقيلة وليست متسارعة متهافتة… لأن أغنية اليوم هي صورة عاكسة بشكل مضبوط لتفكير أكبر الشرائح الاجتماعية بل تترجم اللب الحقيقي للمنظومة التفكيرية لديهم. وربما الظاهرة هذه لا تقتصر فقط على الجزائر بل حتى في مصر وتونس والمغرب.إلى درجة أن اختلط الحابل بالنابل. وصار كلما تصدر الآلات الحديثة من أصوات متداخلة هو فن بالنسبة إليهم.

ومثلما تندهش من سلوكات وتصرفات الكثيرين داخل المجتمع. كذلك تًصدم من الطرائق التي يتغنون بها وهم يعتقدون بأنه غناء لكنه في الجوهر مجرد تقارير يومية جافة عن أحوالهم الشخصية…. ومراهقاتهم المتأخرة ,مسجلين ضدهم وضد أنفسهم ,وصمة عار وهي عدم الوعي بقضايا العصر التي يمكن على أقل تقدير ترجمتها بأساليب أخلاقية وراقية.لكنهم وإذ هم على غير وعي فهم يحرثون في البحر كما يقال؟ا