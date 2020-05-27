سوق أهراس: انتشال جثة غريق بسد واد الشارف

تمكن صبيحة اليوم الأربعاء، عناصر الحماية المدنية لولاية سوق أهراس من انتشال جثة غريق بسد واد الشارف ببلدية الزوابي .

وحسب بيان الحماية المدنية، الضحية من جنس ذكر يدعى ر.ش، يبلغ من العمر 31 سنة .

و قد باشرت مصالح الحماية المدنية، عملية البحث عن الغريق منذ مساء أمس الثلاثاء، فور تلقي النداء، ليتمكنوا هذا الصباح على الساعة 7 سا 55 د من إنتشال الضحية .

وقد تم تسخير لهذه العملية ضابطين ، 11 عون و5غطاسين، إضافة إلى 12 غطاس من ولايات تبسة ، خنشلة و أم البواقي، تم إرسالهم كدعم بناءا على تعليمات المديرية العامة للحماية المدنية .

كما تم تسخير سيارة إسعاف، ش ح غ م و5 سيارات ربط .

وحضر في عين المكان مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس، الدرك الوطني، رئيس بلدية الزوابي ورئيس الدائرة .

وقد تم نقل الغريق بواسطة سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمجمع الصحي سدراتة .

للعلم هذه الضحية الثانية في غضون أقل من 24 ساعة جراء الغرق في السدود والحواجز المائية، تم إنتشالهما من طرف عناصر الحماية المدنية .

وشدد بيان الحماية المدنية، على الإبتعاد عن السباحة في السدود والبرك والمجمعات المائية لأنها ممنوعة منعا باتا.