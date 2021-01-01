سوغرال تعيد فتح محطات النقل البري

كشفت المديرية العامة للشركة الوطنية لإستغلال محطات النقل البري سوغرال، أن المؤسسة خسرت 75 بالمائة من رقم أعمالها بسبب جائحة كورونا وتوقف النقل منذ شهر مارس الماضي وهو ما جعل المؤسسة تعمل على مراجعة حساباتها ، حيث تسعى لتعويض خسائرها من خلال إستئناف النقل تدريجيا والاستثمار في أكبر عدد من الرحلات.

هذا وأشارت الشركة في بيان لها ان عودة النقل ستكون بالاحترام الصارم لإجراءات الحجر الصحي بفعل الحماية من تفشي فيروس كوفيد 19 ، حيث تم فتح ابواب المحطات بكافة الولايات بعد التحضير الجيد لتنظيم البرتوكول الصحي.

محمد بن ترار