سوسطارة والوداد في سباق من اجل أول انتصار

ج.ن

يحتضن ملعب العقيد لطفي بتلمسان الغد لقاء مهم ولا يقبل القسمة بين أصحاب الأرض الوداد المحلي والضيف اتحاد العاصمة في اطار الجولة الثالثة من البطولة المحترفة الاولى، حيث يوجد الفريقان في وضعية متشابهة، وبرصيد نقطة واحدة فقط بعد تعادل وحيد حققه كل منهما وهزيمة، مما يجعل الفريقين غدا يتنافسان من اجل تحقيق اول انتصار في الموسم، حيث لم ينسى فريق سوسطارة الهزيمة القاسية التي تلقاها في الجولة الاولى على يد وفاق سطيف، رغم انه عاد في الجولة الماضي بنتيجة مرضية من بشار بعدما فرض التعادل على الساورة، في حين يسعى الزيانيون لتجاوز الخسارة في الجولة الماضية على يد اولمبي الشلف، ولو انهم قدموا مباراة كبيرة في الجولة الاولى في قسنطينة، اين فرضوا التعادل على السياسي في ميدانه، من جهة أخرى، يعاني فريق اتحاد العاصمة من غيابات جديدة ولم تكن متوقعة، بعدما ضربت كورونا صفوفه من جديد، حيث انضم الثنائي حمزي كودري وأيمن محيوص، إلى قائمة لاعبي اتحاد العاصمة، الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الأخيرة، وقال مصدر من اتحاد العاصمة بأن الثنائي كودري ومحيوص، قد خضعا لفحص طبي قبل التنقل رفقة المجموعة إلى تلمسان، وأثبتت إصابتهما بكورونا، وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، داخل اتحاد العاصمة إلى ثماني حالات، بعد إصابة بلال بن حمودة، وأسامة عبد الجليل، والحارس محمد لمين زماموش، وفاتح عاشور، ومهدي بن دين، ومزير صولة، وعضوي الطاقم الفني بوزيان بن عريبي ونيكولا بوب، وبذلك سيكون فريق سوسطارة اليوم محروما من خدمات ستة لاعبين، في مواجهة وداد تلمسان.