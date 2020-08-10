سوسطارة تنجو من محاولة احتيال جديدة في قضية ايبارا

ج.ن

تعرض نادي إتحاد العاصمة لمحاولة احتيال ترتبط بالمستحقات المالية العالقة للاعب الكونغولي برينس إيبارا الذي غادر النادي العاصمي في الموسم الماضي، وكانت إدارة سوسطارة قد تلقت عرضا من شخص مجهول لحل قضية اللاعب إيبارا بطريقة ودية مع دفع مبلغ 100 ألف اورو، وكشف محامي اللاعب إيبارا بأنه الوحيد المخول له الحديث عن اللاعب الكونغولي والتفاوض في قضيته، حيث راسل إدارة فريق سوسطارة عبر البريد الإلكتروني قائلا: “أيها السادة ، يبدو أن محاولات الاحتيال قد تضاعفت في الأيام الأخيرة في هذه القضية، علمت أن شخصا قد مرر نفسه لموكلي وآخر لمحاميه، يجب تجنب هؤلاء الأشخاص عندما يتعلق الأمر بالمال، لأن المحتالين مثل الضباع يراقبون أدنى خطأ للنصب والاحتيال”، وبالتالي، فإن الاتفاق بالتراضي الذي زعمه البعض يكمن في تسوية القضية بدفع مبلغ 100 ألف أورو كان مجرد كذبة مفترضة منهم، وختم محامي إيبارا قائلا: “أنا المفاوض الوحيد في هذا الأمر شكرا لكم على توخي الحذر”.