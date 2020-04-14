سورية والعراق واليمن.. المحرقة!

بقلم: صالح عوض

الصراع تاريخي حضاري والعدو على علم بمواقع التحدي ورمزيته وها نحن بعد قرون عديدة من المواجهات نقف على أخطرها تكاد تعصف بوجودنا الإنساني في مثلثنا التاريخي “اليمن، العراق، بلاد الشام” بعد ان عصفت بدولنا.. يدرك العدو انه بتحقيقه الانتصار علينا هنا يكون قد افقدنا التفكير بدورنا الحضاري وإمكاناته ورمزيته.. صحيح ان هذا المثلث ينهار الآن ضلعا بعد آخر، إلا أننا ورغم قسوة المواجهة والخلل في ميزان القوى ندرك ان هذا المثلث عصي على الابتلاع فلطالما مرت من هنا إمبراطوريات وانتهت الى الانهيار وبقيت الديار والشعوب بهويتها الحضارية.

في هذا المثلث العربي التاريخي الذي يسكنه 100 مليون عربي: سجلت الأمة تاريخ مجدها بكل قيمه السياسية والعلمية والروحية، من بلقيس اليمن وحضارة سبأ حيث سجل العرب تقدمهم بكرامة المرأة وترسيخ الشورى مبدأ سياسيا في الحكم، إلى العراق حيث الحرف الأول والقانون الأول ومجدنا العلمي والفقهي، إلى بلاد الشام حيث أول عاصمة في التاريخ البشري وحيث خطوات الانبياء باحتضانها لبيت المقدس.. في هذا المثلث لعلنا الآن في أدق الظروف وأنسبها للخروج من المأزق؟ ولكي لا تتكسر سهامنا ولا يطيش اتجاهها علينا تحديد الهدف بدقة ولنتحرك عمليا نحوه دون تردد.. هنا محاولة لرؤية الواقع في إطار صراعنا التاريخي وماذا علينا فعله؟

واقع مزري:

صرّحت تقارير الأمم المتحدة أنّ 9 مليون سوري فرّوا خارج سوريا، وان 6.5 مليون نازح داخل البلاد، كما صرحت التقارير الأممية أن اكبر عملية نزوح بعد نكبة فلسطين تمت من العراق بأكثر من خمس ملايين عراقي هاجروا إلى أكثر من دولة عربية وأوربية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق.. هذا فضلا عن موت ملايين العراقيين والسوريين الذين قتلوا تحت القصف والتدمير.. وفي اليمن عشرات آلاف القتلى ووضع ملايين اليمنيين بلا مأكل ولا مأوى وبلا علاج وتدمير منشآت البلد وتقسيمه على المليشيات وقوات التحالف.. والان نبسط الوقائع ليتضح المشهد الرهيب والمتسببين فيه.

الحوثيون والإصلاح والشرعية:

في مشهد الربيع العربي عام 2011 الذي اجتاح عديدا من الدول العربية تمتع حزب الإصلاح -وهو الجناح الإخواني- بالحضور الأهم في قيادة الربيع العربي في اليمن.. ولقد تمتع الحزب دوما بميزة قوية انه لم يكن حزبا نخبويا بل قوة اجتماعية ينخرط فيها الجميع شباب وقبائل ونخب من شتى الطبقات، ويعود هذا الأمر إلى الطبيعة المحافظة للمجتمع اليمني المتسقة مع طبيعة الجماعات الدينية المحافظة اجتماعياً، ولكونه لم يواجه باضطهاد سياسي يدفعه للتقوقع على ذاته كما حصل في تجارب الإخوان المسلمين العديدة.

سيطر الحزب على ساحة التغيير و اظهر قدرة على إدارتها أمنياً، ولا سيما بعد انضمام اللواء علي محسن الأحمر للثورة.. وكان هو الأقوى بلا منازع في الساحة واستمر الحزب في نظرته للقوة على انها السلطة بما ترتكز عليه من مال وسلاح وربما مشيخة.. وبدا للجميع ان القيادة في الإصلاح أصبحت شبه مشيخة قبلية محصورة في فئة معينة يغيب عنها روح التجديد فكان الانفصال بين الكوادر والقيادات.. فذهب الى السلطة ولم ينفتح على هموم الناس بما فيه الكفاية وهذا أكثر ما أضرّ به اذ انه لم يفعل شيئا في محاربة الفساد التي وعد بها قطاعات الشعب، هذا في حين انتباه قوى إقليمية وأخرى محلية تنتظر فرصة الانقضاض على الحزب الإخواني وتعمل ليل نهار للتهيئة لذلك.. حصل التنافر بين الحزب وحكومة عبدربه هادي الأمر الذي فتح الفرصة في الساحة السياسية لنزول الحوثيين بسهولة من صعدة الى صنعاء وكان هذا نتاج طبيعي لعدم قدرة الحزب على ادارة الصراع مبكرا وإيقاف زحف الحوثيين بعد ان تنازل علي عبدالله صالح عن الحكم حيث استغل الحوثيون الحدث بان تحالفوا معه ونزلوا من صعدة الى صنعاء وهنا حدث الارتباك لدى الإصلاح الذي لم يتخذ خطوة المواجهة ضد الحوثيين.. فكان الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية الهزيلة

نجح الحوثيون في استثمار أخطاء حزب الإصلاح وتردده وتحالفوا مع أعدائه، خصوصاً الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ووجدوا دعما من قبل السعوديين والإماراتيين في البداية، ودعما مستمرا من كل خصوم الإخوان المسلمين.. كما وجدوا دعما غير محدود من إيران التي ترى في حضورها بالقرب من باب المندب هدفا استراتيجيا ينفع للتفاوض.. أصبح اليمن ممزقا فهناك بالإضافة الى مناطق الحكومة الشرعية الحراك الجنوبي وهو ينشط ضمن علاقات عديدة دعم غير محدود من الإمارات العربية.. وهناك الناصريون وجماعة علي عبدالله صالح.. كما توجد مجموعات مسلحة من القاعدة وسواها.

يستفيد الحوثيون من التناقضات العديدة في الساحة والإقليم.. وقد سيطروا على عدة محافظات ويديرون معركتهم بتركيز كبير بعد ان حيدوا الإمارات المنهمكة في مطاردة الإصلاح.. وشكلوا تهديدا رادعا للمكلة السعودية بقصفهم لمواقع حيوية فيها.

قبل خمس سنوات في 26 مارس/آذار 2015، انطلق التحالف السعودي مع الإمارات ضد ا الحوثيين ولكن قد أصبح واضحا ان الدفاع عن الشرعية لم يكن هو السبب الحقيقي لتدخل التحالف العربي.. إنما هو1- منع الأخوان من السيطرة على اليمن الموقع الاستراتيجي، و2- توزيع اليمن على الإقليم، جزء للسعودية الطامحة بموانئ على بحر العرب وجغرافيا إضافية تكتنز النفط، وجزء للإمارات في الجزر والموانئ، ولن تستطيع السعودية بحربها ان تحرم إيران من جزء آخر.. في حمّى التوزيع كانت المأساة التي يدفع ثمنها الشعب اليمني.. قتلا وتشريدا وتدميرا لعناصر الحياة.. لقد أصبح الحوثيون كما الانفصاليون الجنوبيون عناصر تفجير وعناوين أزمة.. وكان التدخل الإيراني مبررا بحق او باطل للتدخل السعودي الإماراتي.

العراق والحشد والأمريكان:

ثوّر الاحتلال الأمريكي للعراق عناصر التفجير في المجتمع وأخطرها البعد الطائفي والعرقي حيث دعم الكيانات والمليشيات الشيعية المتطرفة والكيانات الكردية الانفصالية وأوصلها الى الحكم على أنقاض الدولة العراقية كما أكد الحاكم الأمريكي للعراق “بريمر” وكان لذلك الدور الكبير والخطير في التهيئة لميلاد حالة العنف المضاد الذي صنعته الإدارات الأمريكية متمثلة بقوى متطرفة سنية باسم “داعش” كما اعترفت “هيلاري كلنتون” وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ليصبح العنف والعنف المضاد بصناعة أمريكية او على الأقل بإشراف أمريكي واقعا في المجتمع العراقي إلى حالة من الجنون كان أسواها بلاشك القتل على الانتماء المذهبي وتدمير “الفلوجة” و”صلاح الدين” و”الموصل” وذهب ضحية ذلك ملايين المشردين والقتلى العراقيين وتدمير مؤسسات الدولة وتحويل كل شيء في البلد إلى محاصصات طائفية ونهب ثروة البلاد وتحويلها إلى الخارج بشكل فظيع وتركز القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وانتهاك سيادة البلد التي أصبحت تدار من قبل الجار الإقليمي.. في هذا الجو الموبوء تولد الحشد الشعبي بدعوة من مرجعية شيعية ليست بعيدة عن الأمريكان والانجليز وسياستهم في محاولة لكي يكون بديلا عن الجيش العراقي غير المأمون من قبل الطائفيين فلقد كان المراد للحشد الشعبي ان يكون الضامن لسيطرة القادة الطائفيين في البلد.. وأصبح العراق أرضا لتحسين شروط التفاوض بين أمريكا وإيران.

من غير الصعب اكتشاف ان الخبراء والقادة العسكريين الإيرانيين اشتركوا في المواجهات ضد الفلوجة والموصل وأن حضورهم بعلاقتهم الوثقى بقيادة الحشد الشعبي أصبح بالغ الأثر على الوضع السياسي برمته.. في حمى هذه الحروب المدارة بإشراف أمريكي يعيش أهل العراق كارثة حقيقية فلقد وصل العراق إلى حالة تقسيم طائفي وعرقي وانهيار مؤسسات الدولة الوطنية وأصبحت القوى خارج القانون هي صاحبة السطوة على القرار السياسي.. ورغم عنفوان حركة الشارع العراقي على مدار عدة أشهر ضد الطائفية السياسية وضد التدخل الإيراني والأمريكي إلا أن المليشيات الطائفية قامت بأبشع عملية لتطويقه وجرّه الى مستنقع الدم والمطاردات، ورغم انجازاته المعنوية الكبيرة إلا انه لم ينجز بعد أهدافه في تحرير العراق من النفوذ الأجنبي ومن قيود المحاصصات الطائفية والعرقية المفروضة عليه..

سورية المرهقة:

تتمتع سورية بموقع جيواستراتيجي حساس فهي على حدود فلسطين ومترابطة معها في تفاصيل عديدة وذلك يملي عليها تحديات وواجبات إضافية وهي بجوار العراق الذي يشهد انقلابات عنيفة في مكوناته السياسية مرشحة لاحتمالات عديدة ولقد كانت هي الدولة العربية المرشحة للانهيار بعد سقوط العراق.. تعيش سورية تحت نظام أحادي قمعي لا يؤمن بالحريات السياسية والإعلامية ولكنها تمتعت باستقرار اقتصادي وامن اجتماعي واكتفاء ذاتي، وكانت سورية دوما ظهيرا لقوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية والى حد كبير لم يكن النظام طائفيا.. في هذه الدائرة تحرك المخطط لبعثرة سورية مناطقيا ومذهبيا وعرقيا على طريق تشكيل الشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به الإدارة الأمريكية فور سقوط العراق.

انبعثت موجة الربيع العربي في سورية بحالة الرفض الشعبية المختزنة غضبا ضد سلوك الأجهزة الأمنية الفجّ ولم يستطع النظام احتواء الموقف وتداعياته فاستمرت المظاهرات سلمية عدة أشهر مما سمح لدخول الإدارات الغربية الفرنسية والألمانية والبريطانية والأمريكية على الخط تحرك حلفاءها ووكلاءها في المنطقة ليتطور الأمر بتبني دول خليجية مشروعا ضخما بمئات مليارات الدولارات في جلب المسلحين من شتى دول العالم لمواجهة النظام كما صرح بذلك جاسم بن حمد وزير خارجية قطر بالتعاون مع تركيا التي كانت بلد العبور والتجهيز.. وفي مقابل ذلك انخرطت إيران وحزب الله اللبناني و عصائب الحق العراقية الشيعية ومجموعات شيعية أفغانية في الحرب مما أضفى على الصراع بعدا طائفيا.. وتسببت المواجهات في هروب 9 مليون سوري من ديارهم وتخريب مدنهم وقتل وجرح ملايين.. ورغم ان الجيش الرسمي استعاد السيطرة على معظم التراب السوري إلا أن البلد منهكة مقيدة برؤية أمنية خارجية توجهها موسكو بشكل كبير وإيران بشكل جزئي.. كما أن بعض المناطق الحساسة لازالت خارجة عن سياق الانضباط للدولة السورية.

الخروج من العبث:

الشروط الذاتية والموضوعية أصبحت أكثر نضجا ومتكاملة نحو صياغة موقف تاريخي لا مفر منه وهو ضروري للجميع فالواضح ان أربعة دول إقليمية متورطة في النزف الرهيب في المنطقة إيران وتركيا والسعودية والإمارات وهي بالنتيجة متضررة.. وأصبح واضحا ان المخطط يسير بوتيرة يمكن أن تتسارع لأسباب موضوعية بعد مرحلة كورونا.. ولكن في المقابل يبدو الوقت مناسبا بكل شروطه الذاتية والموضوعية، لتحرك عربي لإيقاف المذبحة وإنقاذ الأمة.. لا نستدعي الأخلاق والمروءة فقط بل أيضا الحرص على المصلحة الأمنية والإستراتيجية لكل بلد عربي فكيف تأمن السعودية بعد انهيار اليمن والعراق وسورية؟ وكيف تأمن بقية دول المغرب العربي بعد انهيار ليبيا وتمزقها على مليشيات السلاح؟ إننا جميعا معرضون لمواجهة الحلقة الأخطر من التمزيق، فإن لم نستدرك ونقم بما هو واجب نحو سورية واليمن والعراق نكون قد مهدنا للمخربين الطريق نحو عواصمنا.. ولهذا لابد من حل عربي ينهي هذه الأزمات تقوم به دول عربية وازنة بكل قوتها المعنوية والمادية والعسكرية على أرضية توافق عربي.. وأن يكون ذلك حلقة من حلقات مشروع تكاملي نهضوي يضع عنوانه حقوق الإنسان العربي في الحرية والكرامة والعيش الكريم في التعليم والطب.

ثم انه لمن الضروري إخراج إيران من الملف اليمني والعراقي وإخراج تركيا من الملف السوري وهذا بموقف عربي مبني على مصلحة الجميع لإنقاذ إيران من موقع يرسمه لها العدو بان تكون أداة ابتزاز للعرب يستغلها العدو.. وإنقاذ تركيا من الاصطفاف ضد المنطقة بحسابات صغيرة تفقدها مصالحها الكبيرة، وبعد ذلك التوجه الى إقامة علاقات إستراتيجية بالجوار المسلم اقتصادية وأمنية.

اليمن وسورية والعراق هذه البلدان الثلاثة هي عنوان التحدي للأمة بدولها ونخبها ويكون الفشل فيه فشل للجميع.. فإعمار سورية وتقويتها للتحرر من الهيمنة الروسية، والتدخل الإيراني، ورعاية مصالحات عميقة في اليمن برعاية عربية متوازنة، و ومرافقة الوضع العراقي وفتح الآفاق أمامه للتخلص من المحاصصات الطائفية.. جهد كبير يحتاج عقول عربية حكيمة ونوايا مخلصة ومؤسسات دول وإمكاناتها.. والله غالب على أمره.