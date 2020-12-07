سوداني يغادر اوروبا للعب في الخليج

ج.ن

كشفت تقارير صحفية أن مهاجم المنتخب الوطني الجزائري هلال العربي سوداني يتجه للرحيل عن ناديه أولمبياكوس اليوناني خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وحسب ذات التقارير فإن هلال العربي سوداني يتجه للرحيل نحو أحد أندية الخليج الذي تريد التعاقد معه أو نحو الدوري الفرنسي وهو الذي يملك عرض من أحد أندية الليغ1.

وكان سوداني قد غاب لمدة طويلة عن مباريات ناديه أولمبياكوس بسبب تعرضه للإصابة.

جدير بالذكر أن هلال العربي سوداني كان لاعبا في صفوف نادي نوتنغعام فورست الإنجليزي وانتقل للعب في صفوف نادي اولمبياكوس اليوناني قبل سنتين.