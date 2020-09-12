سوداني يضيف لقب كأس اليونان الى رصيده

ج.ن



أحرز الدولي الجزائري العربي هلال سوداني مساء اليوم السبت، كأس اليونان نسخة 2019-2020 مع فريقه أولمبياكوس.

وفاز فريق أولمبياكوس في المباراة النهائية بِهدف لِصفر، على المُنافس نادي آيك أثينا.

وتابع المهاجم العربي هلال سوداني المباراة النهائية من دكّة بدلاء فريقه أولمبياكوس.

وكان الدولي الجزائري قد توج في وقت سابق رفقة زملائه في الفريق، بلقب البطولة للموسم الحالي، وسجّل المهاجم العربي هلال سوداني 7 أهداف لِمصلحة فريقه أولمبياكوس، في البطولة اليونانية لِنسخة 2019-2020. قبل أن يتعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة شهر فيفري الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان.

للإشارة، فإن العربي هلال سوداني يحوز في رصيده 12 لقبا في مشواره الكروي، مع فرق جمعية الشلف وفيتوريا غيماريش البرتغالي ودينامو زغرب الكرواتي وأولمبياكوس اليوناني.

ويرتبط العربي هلال سوداني (32 سنة) مع نادي أولمبياكوس اليوناني بِعقد، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2021.