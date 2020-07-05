سواكري تعرض تجربة الجزائر في تسيير تحضيرات الرياضيين في ظل جائحة كورونا

عرضت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة, سليمة سواكري, يوم الأحد, تجربة الجزائر في تسيير تحضيرات الرياضيين في ظل تفشي جائحة كورونا, خلال مشاركتها في الدورة ال43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب, ممثلة عن وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي.

وخلال هذا الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد و ترأسته الجمهورية الاسلامية الموريتانية, “تبادل الوزراء المجتمعون خبراتهم في التنظيم خلال مرحلة تفشي الوباء وكيفية التعامل معه”, إضافة الى عرض برنامج تمكين الشباب العربي والبرنامج العربي للاستثمار في المنشآت والهيئات الرياضية وتناول تبعات وتداعيات جائحة كورونا على الشباب العربي, حسب بيان للهيئة الوزارية.