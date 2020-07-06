سواكري تعرض تجربة الجزائر في تسيير تحضيرات الرياضيين في ظل أزمة كورونا

عرضت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، تجربة الجزائر في تسيير تحضيرات الرياضيين في ظل تفشي جائحة كورونا، خلال مشاركتها في الدورة ال43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ممثلة عن وزير الشباب والرياضة.

وخلال هذا الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد و ترأسته الجمهورية الاسلامية الموريتانية، تبادل الوزراء المجتمعون خبراتهم في التنظيم خلال مرحلة تفشي الوباء وكيفية التعامل معه.

بالإضافة إلى عرض برنامج تمكين الشباب العربي والبرنامج العربي للاستثمار في المنشآت والهيئات الرياضية وتناول تبعات وتداعيات جائحة كورونا على الشباب العربي، حسب بيان للهيئة الوزارية.

كما تمت “مناقشة تقارير وتوصيات اللجان الفنية المعاونة للمجلس المكلفة بقضايا الشباب والرياضة، لا سيما المتعلقة بخصوص ادارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية”، يضيف المصدر.

وخلص الاجتماع الى جملة من التوصيات تتعلق بسبل تثمين مشاركة الشباب في التعامل مع الأزمة الصحية وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.