سواريز في ايطاليا من اجل الإنضمام الى جوفنتوس

كشف تقرير صحفي إسباني، عن سفر الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، ظهر اليوم الخميس إلى مدينة بيروجيا الإيطالية.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن سواريز استقل طائرة خاصة الساعة 13:15 ظهرًا، من مطار “إل برات” في برشلونة، من أجل اجتياز الاختبار المؤهل للحصول على الجنسية الإيطالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه حال تخطي سواريز الاختبار، سيكون قريبًا من الانتقال إلى صفوف جوفنتوس أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من أن أسهمه تراجعت في الفترة الأخيرة، وفضل مسؤولو البيانكونيري خيارات أخرى.

يُذكر أن سواريز شارك في المران الصباحي لبرشلونة اليوم، تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، الذي استبعده من مواجهة جيرونا الودية بالأمس، التي فاز بها البارسا بنتيجة (3-1).