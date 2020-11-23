سنلجأ للمستشفيات الميدانية في هذه الحالة فقط

∙ الحالات المسجلة تؤكد أن المدرسة لا تنقل الوباء

∙ إلياس رحال: نسبة تشبع مستشفى بني مسوس ودويرة قاربت 100 بالمائة

طمأن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أمس المواطنين بأن المستشفيات الميدانية متوفرة بما في ذلك مستشفيات الجيش الوطني الشعبي، متمنيا بالمناسبة أن لا نصل إلى هذا الوضع، في إشارة منه أننا حاليا لا نحتاجها، لكن لما يتطلب الوضع استغلالها، لا يوجد أي مشكل.

وكشف بن بوزيد خلال ندوة صحفية حول مستجدات فيروس كورونا، في هذا الخصوص، أن هناك فندق كبير، تم تجهيزه كمستشفى إحتياطي يتكون من 250 سريرا، ويتم حاليا تزويده بالأوكسجين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعمل بالتنسيق مع الوزارة، وهناك بعض العيادات الخاصة قامت بتوفير كواشف مجانية للمواطنين في بعض الولايات، كما أن الجزائر تعمل بالتنسيق مع كل الدول لمواجهة هذه الجائحة.

هذا واستنكر الوزير ترويج معلومات حول نقص الإمكانيات في المستشفيات أو تشبعها بمرضى كوفيد-19، قائلا: “هؤلاء الناس المشوشين عددهم قليل، وعليهم أن يتركون نشتغل لأجل المواطنين، وحتى لو فيه نقائص الجميع يتفهم الوضع”، موضحا في نفس الصدد، أن إصابات كورونا مرشحة للارتفاع بسبب تهاون الكثير من المواطنين إضافة إلى أن الجزائر تشهد الموجة الثانية من الفيروس.

الوضعية ليست سهلة

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الوضعية الصحية في البلاد ليست سهلة، شاكرا الله لمنحه هذه الفرصة لخدمة البلاد، مشيرا بالمناسبة أن الوضع مقلق حقيقة، إلا أنه مُتحكم فيه، رغم أنّ الطواقم الطبية المجندة أجهدت كثيرا في الحرب التي تخوضها ضد وباء كورونا، من منطلق أن كورونا جمّدت العالم، على جميع المستويات، والضغط الذي تعرفه المستشفيات لا يقتصر على الجزائر.

كما أورد بن بوزيد خلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية، أننا في حرب مع الوباء، لكننا مع هذا نتعايش معه، مؤكدا في السياق ذاته، أنه وبفضل الأطباء والشعب وجميع الفاعلين، تغلبت البلاد على الموجة الأولى من كورونا، وأصبحنا في استقرار، لافتا بالمناسبة أنه لا يوجد في العالم من لديه معلومات دقيقة حول الوباء وكيفية التعامل معه، باعتبار أن كل دول العالم لها نفس المشاكل في التصدي للوباء.

ما قام به الرئيس تبون خلال الجائحة “استثنائي”

و أفصح ذات المسؤول، على صعيد متصل، إن هذا الفيروس غير مدروس، وغير معروف كيف انتشر مرة ثانية في كل البلدان رغم غلق الحدود، بفعل أن الفيروس منظم بطريقة نجهلها، ولا يوجد أي دواء يحارب المرض، والشيء الوحيد الذي يمنع انتقاله هو ارتداء الكمامات والتباعد والنظافة، مؤكدا بالمقابل إن الكمامات المنتجة في الجزائر أحسن من المستوردة.

من جهة أخرى، ثمّن وزير القطاع، ما قام به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال زياراته المتتالية للقطاع وفروعه، منوها أنه أول رئيس زار المستشفيات الصيدلية المركزية للمستشفيات، ومقر وزارة الصحة، والتقى عمال القطاع واستمع إلى انشغالاتهم وصرف لهم منحة.

الأساتذة والإداريون لم يصابوا بكورونا داخل المدارس

بخصوص استئناف الدخول المدرسي، قال وزير الصحة أنه قد تقرر رفقة رئيس الجمهورية استئناف الدخول المدرسي بتوصيات شديدة وقوية وصارمة. مؤكدا أن أغلبية المدارس تتبع التوصيات التي قدمتها اللجنة العلمية بحذافيرها، وإذا تبين عكس ذلك فالمشكل لا يكمن في السلطات المعنية، على اعتبار أنه كل يوم تردني تقارير ممضية من طرف وزير التربية، تحتوي على عدد إصابات الإداريين والمعلمين والأطفال بكل ولاية، وان عدد الحالات المسجلة وسط الأساتذة مرتفعة مقارنة بالتلاميذ، وهو ما يبين أن المدرسة لا تنقل الوباء، بل الأساتذة والإداريون قد أصيبوا بكورونا من الشارع، متطرقا في سياق متصل، أنه قد تم حقيقة تسجيل بعض الوفيات وسط الأطفال، لكن بأمراض مزمنة، كانوا حاملين الفيروس فقط ولم يكن السبب في موتهم.

تحليل “أنتيجينيك” أرخص 10 مرات من “البي سي آر” .

حول ضحايا تحليل الدم “سيرولوجي”، قال بن بوزيد أن أغلب المصابين يقعون ضحايا تحليل الدم سيرولوجي، بسبب جهلهم لطريقة ومدة القيام به، مضيفا أنه يمكن للشخص أن تظهر نتيجته فعلية إذا كانت المضادات داخل الدم بعد أسبوع، في حين الأشخاص الذين خرجت نتيجة تحليلهم سالبة وهم حاملين للفيروس، فإن هذا يعود لأن أجسامهم لم تكون مضادات بعد، وبالتالي يجب أن يعيد التحليل بعد 7 أيام، لافتا أن هناك نوع ثاني من الكواشف وهو كاشف بالتبادل “سيرولوجي” عن طريق الدم، تكون النتيجة المشتبه بإصابته جاهزة في 15 دقيقة، إذا كوّن الجسم المضادات أو لم يكونها، هذا بالإضافة أيضا لتحليل “أنتيجينيك” الذي يستهدف الفيروس مباشرة، وتكون النتيجة في نصف ساعة أرخص 10 مرات من “البي سي ار” الذي يعتبر باهض الثمن بسبب تطلبه مخبر وخبير وجهاز، كما أنه يتطلب مراحل عديدة من الأنف للخلايا وفيه 3 مراحل، لكن مع هذا وهو خصصت الدولة له ميزانية كبيرة، لأنه يعطي 90 بالمائة من نتيجة الإصابة، متابعا أن الكواشف التي تستعملها الجزائر للكشف عن فيروس كورونا كنا ولازلنا نستوردها من الخارج سابقا، وهي 3 أنواع من الكواشف PCR والسيرولوجي، وأنتيجينيك.

لن نقتني أي لقاح دون موافقة منظمة الصحة العالمية

فيما تعلق باقتناء اللقاح، أكد المسؤول الأول على قطاع الصحة في البلاد، إنّ الجزائر لن تقتني أي لقاح قبل الموافقة عليه من منظمة الصحة العالمية، معتبرا أنّ اختيار اللقاح قرار صعب، لكن مع هذا هناك عدة معايير سيتم الاعتماد عليها في هذا الخصوص، حيث ستقتني الجزائر لقاح يكون مصادقا عليه من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى السعر ونسبة النجاح والمناعة التي يمنحها للجسم، ويسمح له بتكوين مضادات ضد الفيروس، كاشفا عن وجود اتصالات مع كل المخابر العالمية التي نجحت في تطوير اللقاح، وهي في تجارب جد متقدمة قبل إطلاقه، بالموازاة مع ذلك كشف ذات المسؤول إنه أجرى لقاءً مع سفير ألمانيا وروسيا والصين وتم ربط اتصالات مع كل هذه المخابر، وخلال الفترة التي ستلي جلب اللقاح، فإن مصالحه هي من ستشرف على عملية التلقيح على مستوى الهياكل الاستشفائية، مؤكدا على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة، خاصة وأن قرار استيراد واعتماد لقاح يعتبر قرارا صعبا.