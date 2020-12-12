“سنقف بالمرصاد لكل المطبعين”

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر، أمين مقبول، أمس، على إن الشعب الفلسطيني يجدد العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر، مشددا على إن الفلسطينيين يقفون في المرصاد لكل المطبعين، ويقولون لهم “خسرتم”.

وأورد السفير على هامش مشاركته في حملة تشجير بالكاليتوس، “يشرفني أن أكون اليوم بين أبناء الشعب الجزائري العظيم الذي ننحني له على مواقفه الثابتة”، مضيفا “نحتفل اليوم في ذكرى خالدة للشعب الجزائري،وهي مظاهرات تطالب بالحرية والاستقلال حققتها الجزائر، وهو دافع لانطلاق الثورة الفلسطينية” مؤكدا إن انتصار الثورة الجزائرية شجع الشباب الفلسطيني.

مريم خميسة