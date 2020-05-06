سنعيش شهورا أخرى مع كورونا

* نحو إجبارية وضع الكمامات مستقبلا

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الوضع مقلق، ولكن الجزائر تسجل حالة استقرار، كما أن عدد المصابين يمكن أن يرتفع أكثر مما هو عليه اليوم، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، راجع إلى ارتفاع عدد المخابر، عبر مختلف الولايات، موضحا أنه مع حلول شهر رمضان، زادت حركة المواطنين، مما أدى إلى زيادة عدد الحالات.

حيث أكد بن بوزيد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن الوضع متحكم فيه، ويتجلي ذلك من خلال انخفاض عدد الوفيات، وهذا يدل حسبه، أن العلاج المطبق فعال، وأعطى نتائج جيدة، مضيفا إن الجزائر بعد أكثر من شهرين، من تفشي الوباء، تمكنت من تجاوز مرحلة الخوف من انتشار فيروس كورونا، منوها بالمناسبة، إلى أن التحكم في كورونا يقاس بتراجع عدد الوفيات وليس بزيادة عدد الحالات المؤكدة.

بالموازاة مع ذلك، اعتبر الوزير، أنه رغم ما سجلته المنظومة الصحية في الجزائر، من تطور إلا أنه لا يمكن مقارنتها، بالقطاع الصحي الأوروبي، أو الايطالي، مؤكدا في السياق ذاته، أن اللجنة العلمية المتابعة لوضعية تفشي وباء كورونا في الجزائر، تقدم كل الأرقام وليس لديها ما تخفيه، مشيرا إلى أننا سنعيش عدة أشهر أخرى مع الفيروس والوضعية ستطول.

مخزون كاف من الكلوروكين

من جهته، أفصح المسؤول الأول على قطاع الصحة، إنّ بروتوكول العلاج بالكلوروكين، أعطى نتائج جيدة،وحاليا هناك تقريبا 8 آلاف شخص خاضعين لهذا العلاج، مشيرا أنه بفضل اتخاذ الجزائر لهذا العلاج، سجلنا تراجعا في عدد الوفيات.

وأضاف بن بوزيد، خلال استضافته في القناة الأولى، إلى أن المخزون الكاوروكين كافي حاليا، في حين المادة الأولية ستستورد من الهند، وتم إتخاذ جميع الإجراءات، بهذا الخصوص، كما سيتم كذلك، إنتاج هذا الدواء، بمصنع بالأخضرية، أما بخصوص دواء زيتروماكس، فإن مخبر بالجزائر،قد قدم 1000علبة منه، للوزارة كهدية، على حد قوله .

استئناف العمليات الجراحية

أفاد وزير الصحة، أنه سيتم قريبا، استئناف العمليات الجراحية، على مستوى المستشفيات، مضيفا أنه تم إعطاء تعليمات سابقا، لتوقيف العمليات الجراحية، مع بداية الوباء، لكن حاليا هناك مستشفيات جاهزة، تحتوي على عدد أسرة كافية، وبالتالي سنعطي تعليمات، بإستئناف العمليات الجراحية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن وضع الوباء والعدد متحكم فيه، وسيتم الشروع في عمليات طب العيون والكلى، خاصة وأن هناك إختصاصات غير معنية، بوباء كورونا عليها بالعودة، وستكون تعليمة عن قريب، لاستئناف العمليات الجراحية.

فرضية القضاء على كورونا بفعل درجات الحرارة باطلة

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أننا سنعيش فترة طويلة، من أجل القضاء على الوباء، مشيرا أننا لا نعلم مدى إمكانية، أن تكون هناك موجة ثانية من الوباء، على اعتبار أن خبراء العالم ككل، لا يعلمون بهذا أيضا، لكن مع هذا الجزائر ستتعايش معه.

كما أورد نفس المصدر، أنّ أن الأغلبية لم تصدق بوجود كورونا في الجزائر، و الكثيرين قالوا أن وباء كورونا، سيزول مع فترة الصيف، لكن لما نرى عدد الحالات بالسعودية والإمارات، التي درجة الحرارة جد عالية، ندرك حقيقة أنه ليس هناك علاقة بدرجة الحرارة، مؤكدا أن هناك عدة أشهر مازالت للعيش مع الوباء، ومازالت الفترة طويلة للقضاء على الفيروس.

نحو إجبارية وضع الكمامات مستقبلا

تمنى وزير المكلف بقطاع الصحة، أن يتم الإعلان عن إجبارية وضع و استعمال الكمامات، بقوله: “شخصيا أرجو أن تصبح الكمامة، كحزام الأمان في السيارة، يدفع من لا يضعها غرامة مالية”، في حين تأسف لعدم توفر العدد الكافي من الكمامات لكل المواطنين، من أجل إجبارية ارتدائها، لأنها ستقي من الوباء، خاصة وأن العدوى الهوائية، لم تتغير سواء بالسعال أو التنفس، لذا وضع الكمامة سيقي من ذلك.

أما بخصوص ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، اعتبر بن بوزيد أنة الأمر راجع إلى ارتفاع عدد المخابر، مضيفا في ذات السياق، أن هناك خطر، ولا يجب إفساد ما ضحينا به، وما وصلنا إليه حاليا، خاصة أن التحكم في كورونا، يقاس بتراجع عدد الوفيات، وليس بارتفاع عدد الحالات المؤكدة، وكشف أن 13 مصابا بكورونا فقط، متواجدون في العناية المركزة.

مريم خميسة