سنعمل بكد حتى تصبح سونطراك مرجعا دوليا للمحروقات

وعد المدير العام الجديد لسوناطراك، توفيق حكار، العمل بكد حتى تصبح سوناطراك مرجعا دوليا للمحروقات.

وخلال مراسم تنصيبه، التزم ببذل كل جهدي ليكون قدر عظمة سوناطراك.

وقال إن مهمة سوناطراك توفير احتياجات السوق الوطنية، مشددا على تجديد المورد البشري وتثمينه، وتجديد الاحتياطات من الغاز والبترول.

وأكد حكار أنه من مستلزمات التحول، تصويب النظر نحو التوجهات المستقبلية، ومباشرة الرهانات الكبرى والاساسية محليا ودوليا.

وأضاف “من أهم الرهانات التي تواجههات سوناطراك، رهان العنصر البشري، موضحا أن كل فرد هو الثروة الجوهرية التي ينبغي تثمينها وتعزيز العلاقات وسلاسة الاتصال داخل المجمع”.

وشدد على تثمين المواهب وتعزيزها وتطويرها، والارتقاء المهني والتقني في كل النشاطات، والمساهمة في خلق القيمة المضافة.

كما أكد حكالر على ضمان الامن الطاقوي على المدى البعيد وتعزيزه، تطوير الصناعات التحويلية، تجسيد سياسة التحول وتنويع مصادرنا الطاقوية لضمان امننا الطاقوي.