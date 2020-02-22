سنسعى لمحو أثار الماضي، ونهوض بالتنمية خاصة في مناطق الظل

إلتقى مساء يوم أمس السيد والي ولاية تيسمسيلت زكريفة محفوظ ممثلي الأسرة الإعلامية المرئية و المسموعة و المكتوبة، العمومية و المستقلة بالولاية، حيث تطرق السيد والي الولاية خلال لقائه بالسادة الإعلاميين إلى عديد القضايا و المواضيع التي تشغل الرأي العام المحلي وكذا واقع التنمية بالولاية ، على ضوء اللقاء الذي جمع مؤخرا السادة ولاة الجمهورية بالحكومة برئاسة السيد رئيس الجمهورية يومي 16 و 17 فيفري 2020.

هذا وقد كما أعرب من جهتهم السادة الصحفيون عن استعدادهم كل من موقعه للمشاركة في مسيرة التنمية التي سوف يتم انتهاجها في ظل مسعى الجزائر الجديدة، لاسيما و أن الإعلام الجواري حسبهم بات أداة هامة في توجيه مسارات التنمية على المستوى المحلي من خلال المساعدة على اتخاذ القرارات في تنفيذ المشاريع الحيوية وفق خطة متوازنة إقليميا ، و التي من شأنها أن تشمل و بصفة مستعجلة كافة مناطق الظل التي تحصي ولاية تيسمسيلت عددا معتبرا منها.

كما طرح السادة ممثلوا وسائل الإعلام عددا من العراقيل التي تواجههم في ممارسة مهامهم خاصة منها ما تعلق بجانب الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ، إضافة إلى عدد من الإنشغالات كاالإستفادة من دار الصحافة للممارسة عملهم المهني في ظروف ملائمة، و التي أجاب السيد الوالي بأنه سيتم النظر فيها ، في سبيل إيجاد الحلول الملائمة ، و تسهيل مهمة رجال الإعلام في الوصول إلى المعلومة على مستوى الهيئات الرسمية التي تخضع لسلطة السيد والي الولاية .كما أشار والي الولاية إلى سياسة التماطل والوعود الكاذبة التي إنتهجها بعض المسؤولين وخاصة المنتخبين والتي أفقدت الثقة بين المسؤول والمواطن ،ونحن سنسعى إلى محو هاته الأثار سلبية.

محمد شبلي