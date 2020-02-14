سنرد على الإرهابيين بقوة وحسم

كشف اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة أمس من تيمياوين أن الجيش سيكون بالمرصاد هؤلاء الإرهابيين، لعملائهم، ولمن يقف وراءهم، في محاولتهم الجبانة واليائسة سنكون دوما لكم بالمرصاد، مؤكدا أن القوات المسلحة تعرف كيف “ترد الصاع صاعين” وسيكون ردا ” قويا وحاسما “.

وخلال مواصلة اللواء السعيد شنقريحة زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بالتنقل إلى القطاع العملياتي لبرج باجي مختار، أين تفقد بعض وحدات القطاع, والتقى بأفراد مفرزة تيمياوين ألقى كلمة أكد فيها ع حرصه على لقائهم، والوقوف إلى جانبهم، على إثر المحاولة الإرهابية الجبانة، التي استهدفت بداية هذا الأسبوع، هذه المفرزة، والتي راح ضحيتها الشهيد الجندي المتعاقد بن عدة إبراهيم.

وقال اللواء شنقريحة بالمناسبة ” وأنا اليوم من هذا المكان، من أقصى الحدود الجنوبية لبلادنا، وبالتحديد من تيمياوين، أقول لهؤلاء الإرهابيين، ولعملائهم، ولمن يقف وراءهم، أن محاولتكم الجبانة واليائسة، فشلت بفضل بسالة وشجاعة ويقظة أفراد قواتنا المسلحة، أمثال الشهيد البطل بن عدة إبراهيم، ولتعلموا جيدا، أننا في الجيش الوطني الشعبي، سنكون دوما لكم بالمرصاد، ونعرف كيف نرد لكم الصاع صاعين ” مؤكدا ان أفراد الجيش هم سادة الميدان و ” نحسن اختيار الزمان والمكان للرد على جرائمكم الشنيعة وسيكون الرد قويا وحاسما بقوة السلاح، وبقوة القانون، إلى غاية استئصالكم نهائيا من هذه الأرض الشريفة، وتخليص وطننا من دنسكم وشروركم

كما أبرز اللواء في كلمته حرصه بمناسبة هذه الزيارة، إلى لقاء أفراد المفرزة والوقوف بجانبهم ، لاسيما على إثر المحاولة الإرهابية الجبانة، التي استهدفت بداية هذا الأسبوع، مفرزة من الكتيبة 62 مشاة آلية مستقلة، وراح ضحيتها الشهيد الجندي المتعاقد بن عدة إبراهيم، الذي تمكن بشجاعته ويقظته، من إفشال هذه المحاولة الإجرامية اليائسة، ومن إنقاذ زملائه ومفرزته ووحدته، هذا البطل حسب اللواء سار على درب الأسلاف الميامين من شهداء ثورتنا التحريرية المجيدة ,كما جدد اللواء باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، تعازيه القلبية الخالصة لأفراد الشهيد معبرا أيضا عن دعم ومساندة وتعاطف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في هذا الظرف الخاص والحاسم داعيا الجميع للاقتداء به وأعلن أعلن أمام الإطارات والأفراد عن قراره منح وسام الشجاعة للشهيد البطل بن عدة إبراهيم، عرفانا وتقديرا من قيادة الجيش الوطني الشعبي للتضحيات التي قدمها الشهيد في سبيل وطنه الجزائر.

كما أشاد بالنتائج الإيجابية التي ما فتئت وحدات الجيش الوطني الشعبي، تحققها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما ساهم في التحكم بصفة كاملة، في الوضع الأمني في البلاد.

ع.ب