سنذهب إلى إضراب مفتوح

∙ نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 70 بالمائة وطنيا

كشفت الأمينة الوطنية المكلفة بالإعلام والتكوين للنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل سهيلة قرباج أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي نظمته مفتشية العمل بلغت 70 بالمائة على المستوى الوطني، في حين تعهدت بتصعيد الاحتجاج والذهاب إلى إضراب مفتوح في حالة عدم الاستجابة للمطالب المطروحة.

أكدت الأمينة الوطنية المكلفة بالإعلام والتكوين للنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل سهيلة قرباج في تصريح خصت به جريدة “الوسط” تسجيل استجابة كبيرة لإضراب النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل على المستوى الوطني و الذي سيدوم 5 أيام ،موضحة أنه لم يتم الاتصال بهم من قبل الوصاية خلال اليوم للإضراب

و أفادت سهيلة قرباج أن :” نسبة الاستجابة بلغت 100 بالمئة في كل من ولايات العاصمة، البليدة ،بومرداس و الشلف، المسيلة ، أما في ولاية المدية فقد بلغت 83 بالمائة، كما تم شل 80 بالمائة من القطاع بتيارت و97 بالمائة بمستغانم و80 بالمائة بتندوف و55 بالمائة بولاية ورقلة، أما بولاية جيجل نسبة الاستجابة بلغت 93 بالمائة و81 بالمائة بسكيكدة و99 بالمائة بعنابة و77 بالمائة بالجلفة، غرادية 80 بالمائة ، البويرة 58.71 بالمئة ، عين تيموشنت 90 بالمائة ، بلعباس 90 بالمئة “.

و نددت الأمينة الوطنية المكلفة بالإعلام والتكوين للنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل سهيلة قرباج بسياسية التجاهل أو الصمت التي تمارسها الوصاية أمام مطالب الشرعية التي رفعتها النقابة، موضحة أن خطوة النقابة نحو الإضراب جاءت بعد غياب أي بديل آخر، وكآخر حل لكبح جماح الوصاية في عرقلة ممارسة العمل النقابي والتضييق على النقابيين ومحاولة ضرب التلاحم الواضح لمجموع المفتشين عبر الوطن واجتماعهم حول نقابتهم من جهة، وكسياسة أمر واقع لحملها على الاعتراف بالحقوق المشروعة للمفتشين من جهة أخرى.

و في السياق ذاته ،أضافت المتحدثة :” العديد من الأسباب دفعت بنقابة مفتشي العمل إلى اتخاذ نهج التصعيد بالطرق القانونية، خطوتنا نحو الدخول في إضراب وطني جاء بعد سياسية الصمت و التجاهل التي تمارسه الوصاية أمام مطالبنا المشروعة، هذا ما أدى إلى سخط منتسبي هذا الجهاز ، بدورها السلطات الممثلة في وزارة العمل لم تبدي نيتها في فتح قنوات الحوار و انتهجت أساليب أخرى كان الهدف منها ضرب و كسر هياكل النقابة الوطنية لمفتشي العمل، و هذا من خلال التحويلات و العقوبات التعسفية في حق أعصاء النقابة ، وانطلاقا مما سبق وأمام التعنت الواضح والإقصاء المنهج لم تجد النقابة بدا من جمع قواعدها الممثلة في الأمناء الولائيين في جمعية عامة عن طريق تقنية التحاور المرئي يوم 12/12/2020 للبث في إمكانية اللجوء إلى الإضراب في غياب أي بديل آخر ، وكآخر حل لكبح جماح الوصاية في عرقلة ممارسة العمل النقابي “.

وشددت سهيلة قرباج على ضرورة مراجعة القانون الأساسي لمفتشية العمل و إعادة النظر في المنح والتعويضات بما يتلاءم مع مهام مفتشية العمل و ظروف العمل المحيطة بها، وكذا إنشاء صندوق المداخيل التكميلية على غرار قطاعات التفتيش الأخرى.

إيمان لواس