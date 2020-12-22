سنخلق ثورة ثقافية بتظافر جهود الجميع

حاورها: أحسن مرزوق

أكدت مديرة الثقافة لولاية البويرة “قاوة سليمة” أنها ستعمل على خلق ثورة ثقافية بالتعاون مع الفنانين والمبدعين وكذا الجمعيات الناشطة في المجال وذلك بالإستغلال

الأمثل للمنشأت التي لقيت دون روح لسنوات عديدة كالمسرح الجهوي ومسرح الهواء الطلق وسنيما مشدالة ومسرح سور الغزلان ومكتبات البلديات إلى جانب تسطير برنامج سنوي يحمل طبقا ثقافيا متنوعا يعيد الاعتبار لهذا القطاع والفنانين الذين اشتكوا التهميش والإقصاء ، كما أجابت ذات المسؤولة الوافدة مؤخرا من جيجل خلال هذا الحوار الذي جمعها بجريدة “الوسط” على عديد التساؤلات والعراقيل التي تطبع القطاع بالبويرة على مر السنوات .





/أولا نبذة عنك للقراء؟



السيدة قاوة سليمة متخرجة بشهادة ليسانس من معهد القانون والعلوم الإدارية من جامعة تيزي وزو متحصلة أيضا على شهادة ماناجمنت اشتغلت أمينة عامة لدائرة القصر ببجاية ثم ولجت قطاع الثقافة سنة 1989 كمديرة لدار الثقافة ببجاية لعدة سنوات وبعدها مديرة الثقافة لولاية جيجل والآن تم تحويلي في نفس المنصب إلى البويرة.



* ماهي الأولويات التي سطرتموها في برنامج عملكم ؟



نحن الآن بصدد اكتشاف ماتزخر به هذه الولاية في هذا الجانب، لهذا شرعنا في خرجات ميدانية لزيارة المواقع الأثرية والتاريخية فكانت البداية بسور الغزلان ومشدالة والزيارات متواصلة برفقة إطارات المديرية للوقوف على مدى سير أشغال ترميم وحماية هذه المواقع ،وهناك إلتقينا بالمواطنين الذين استحسنوا المبادرة لأن الحفاظ على الموروث الثقافي مسؤولية الجميع ،وليس قطاع الثقافة فقط ،كما كان بودي لولا ظرف الجائحة برمجة لقاء موسع مع الفنانين والجمعيات الثقافية من أجل الاستماع لانشغالاتهم وتسطير خطة عمل وتنسبق للاستغلال الأمثل لمختلف المنشآت المتوفرة لتحريك المشهد الثقافي على مستوى الولاية وإن شاء الله سنبرمج اللقاء لاحقا.



* فنانو الولاية والجمعيات الثقافية اشتكوا كثيرا من التهميش والإقصاء في البرامج الثقافية ماذا تقولين في هذا الجانب؟



نحن نعرف مشاكل الفنانين على المستوى الوطني وهو الحال نفسه بالبويرة ولهذا السبب أصر على برمجة لقاء يجمع الجميع للاستماع لبعضنا واقتراح الحلول ونحن آذان صاغية لتجسيد مشاريعهم في حدود الإمكانيات ولحد الآن استقبلت 5 جمعيات الحمد لله كلها متحمسة للتنسيق والعمل لصالح الفعل الثقافي وهذا هو هدفنا الأكبر والأسمى فإمكانيات بسيطة نستطيع صنع أشياء جميلة ومبهرة لأن المواهب موجودة والمرافق متوفرة لهذا ما علينا سوى العمل مع بعض .



* فيما يخص استغلال الهياكل التي بقيت لسنوات مغلقة في وجه الفنانين هل هناك جديد ؟



أنا أقول أن البويرة محظوظة في هذا الجانب بتوفرها على عديد المرافق الثقافية كدار الثقافة والمكتبة الرئيسية والمسرح الجهوي ومسرح الهواء الطلق وسنيما مشدالة ومسرح سور الغزلان إضافة إلى مكتبات في معظم البلديات ، لهذا سنسعى لاستغلالها بالتنسيق مع الفنانين والجمعيات الفاعلة رغم ما يواجهنا من نقص التأطير البشري وسنحاول حل الإشكال مع البلديات باللجوء إلى أصحاب العقود .



* هناك قضية بعض المهرجانات التي تحتضنها الولاية لسنوات وترسيمها من طرف وزارة الثقافة؟



كل الولايات لها مهرجانات مرسمة وغير مرسمة وفي هذه الفترة حتى المهرجانات المرسمة متوقفة ، لكن هذا لا يمنعنا من العمل على ترسيم بالاتفاق مع الوزارة على الاقل مهرجانين بولاية البويرة ، خاصة مهرجان تيكجدة الذي توقف لسنوات وأكيد استمراره سينعش الجانب الثقافي والسياحي معا والمنطقة معروفة انها قبلة للسواح على مدار فصول السنة وهو ما سيعود بالفائدة على الولاية بالترويج الثقافي والسياحي وحتى الإقتصادي.



* أثار مؤخرا بعض الفنانين مشكل حرمانهم من منحة كوفيد ما ردك ؟



كنت دائما أوصي الفنانين والمبدعين بالتسجيل لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “أوندا” خاصة الذين لهم إنتاجات ثقافية ويدفعون اشتراكات ، لكن البعض يعتقد أنه بمجرد حصوله على بطاقة الفنان يتحصل على مثل هذه المنح وهذا خطأ لأن بطاقة الفنان ليس لها علاقة بهذا الجانب .



* ماذا عن إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل التابعين للقطاع؟



لحد الآن تم إدماج أكثر من 10 موظفين والعملية مستمرة في حال توفر المناصب الشاغرة ليستفيد البقية من الإدماج .



* ماذا تقولين في ختام حوارنا؟



أقول وأكرر أن فناني ومثقفي البويرة محظوظين بوجود مرافق سنستغلها في تنشيط المشهد الثقافي وإعادة الاعتبار لهذه الولاية من خلال تسطير برنامج سنوي ثري يمكننا من خلق ثورة ثقافية في كافة الفنون كالأدب والمسرح والفن التشكيلي وغيرها من الفنون إذن ما علينا سوى العمل ثم العمل والثمار ستكون بفضل حماس شبابنا والجمعيات الناشطة ونحن الآن بصدد التحضير لإحياء عيد يناير ، وأشكر جريدة الوسط التي منحتني هذه الفرصة لأطل من خلالها على سكان البويرة .