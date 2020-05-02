سنتمكن من تطبيع الوضع و إنقاذ الموسم الدراسي

توقع المشرف التربوي خيرجه عبد الفتاح بأن التي القرارات التي ستتخذها وزارة التربية ستتمثل في الإعــــــــــلان الرّسمي عن نهاية الموسم الدّراسي 2019-2020 للتلاميذ المتمدرسين في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي- المتوسط والثانوي) عــدا تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، الإبقـاء على شهادة البكالوريـا على أن يحدّد تاريخ إجراؤها لا حقا، منوها بأن رئيس الجمهورية وفي لقائه بالصحافة الوطنية رسم الخطوط العريضة لخارطة طريق نهاية الموسم الدّراسي 2019-2020 على أن تكون التفاصيل بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

و قال المشرف التربوي خيرجه عبد الفتاح في تصريح له بأنه انطلاقـا من مٌتابعته للشأن التربوي والسيناريوهات المطروحة انطلاقا من مقترحات النقابات التي قدّمها إلى وزير التربية الوطنية ضمن اللقاءات التي أشرف عليها شخصيا بداية من السابع والعشرين من الشهر الجاري ، يعتقد بأنّ قرارات وزارة التربية لم ولن تخرج بعيدا عن ما استخلصه كوجهة نظر قابلة للنقاش ، في حين نوه بأن رئيس الجمهورية وفي لقائه بالصحافة الوطنية رسم الخطوط العريضة لخارطة طريق نهاية الموسم الدّراسي 2019-2020 على أن تكون التفاصيل بعد الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي يعقد عادة أيام الأحد ،بمعنـى آخر الفصل النهائي في ما قدّمته النقابات والشركاء الاجتماعيين من مقترحات ووجهة نظر بخصوص الامتحانات المدرسية قد يكون أمسية الأحد 03 أفريل 2020 مشدّدا على أنّ أعمال نهاية السنة الدراسية ستربمجها الوزارة وفق الإجراءات المتعارف عليها مع تكييفها من النصوص القانونية ذات العلاقة بالوقاية والتدابير الاحترازية من انتشار وباء كورونـا (كوفيد-19 ) ،خاصّة وأن الشركاء الاجتماعيين أهملوا مقترحاتهم بخصوص هذه العملية على أهميتها في المؤسسات التربية .

وفي السياق ذاته ، اعتبر بأنّ قرارات وزارة التربية ستكون كالآتي الإعـــلان الرّسمي عن نهاية الموسم الدّراسي 2019-2020 للتلاميذ المتمدرسين في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي- المتوسط والثانوي) عــدا تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، مع الإبقـاء على شهادة البكالوريـا على أن يحدّد تاريخ إجرائها لا حقا وبعد مراجعة بعض الدوائر الوزارية كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع إمكانية الإشارة إلى خصوصية الجنوب في برنامج سير الامتحان واعتماد التوقيت المكيف لولايات الجنوب في حال برمجته في هذا الموسم الدراسي، الاعتماد على معدّل الفصــلين الأوّل والثاني للانتقـال إلى القســـم الأعلى أو الطور التعليمي، إلغـــــــاء امتحاني شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائــي وشهادة التعليم المتوسط واعتماد المعدّل السنوي الذي يساوي أو يفوق 5 /10 للانتقال إلى السنة 1 متوسط لتلاميذ السنة 5 ابتدائي.

إيمان لواس