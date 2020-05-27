سنة حبسا في حق الناشط هشام صحراوي

قضت محكمة عين تموشنت صبيحة أمس الاثنين بسنة حبس 06اشهر منها نافذة وأخرى موقوفة النفاذ وغرامة نافذة قدرها 50الف دج في حق الناشط هشام صحراوي المتابع بتهم إهانة هيئة نظامية ،الإساءة لرئيس الجمهورية واستعمال جراح المأساة الوطنية قصد المساس بمؤسسات الجمهورية.

هذا وكان الناشط هشام صحراوي المعروف بانتقاده لنشاط الجمهورية ومؤسسات الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي أوقف نهاية شهر فبراير المنصرم وأودع الحبس المؤقت يوم 26 فبراير ، وخلال جلسة محاكمته يوم الأربعاء الماضي أنكر المتهم نيته في المساس بمؤسسات الدولة والوحدة الوطنية، في حين واجهته النيابة بمنشوراته، متلمسة عقوبة 09 سنوات حبس نافذة ، في حين ركز الدفاع عن نية موكله في التعبير عن رأيه لاغير لتترك المداولة لنهار أمس أين أصدرت المحكمة حكمها، الذي سيمكن المتهم من مغادرة السجن يوم 24اوت المقبل في حالة عدم استئناف النيابة للحكم.

م.ب