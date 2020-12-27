سنة المسار السياسي الملغم

قبل أن نختم سلسلة مقالاتنا لهذا العام نقف على جملة من المحطات التي ميزت 2020، ونستعرض الجوانب السياسية والاقتصادية الجزائرية والدولية كما سنقف على الأزمة الصحية التي لم تستثن الجزائر بل أثرت على كل جوانب الحياة فيها. نبدأ اليوم بالوقوف على الشق السياسي.

بقلم احسن خلاص

كان عام 2020 موعدا لتنطلق الجزائر في شوط آخر من التفاعلات في جميع المستويات بعد أن ودعت عاما تمكنت فيه من تنشيط حراك شعبي سلمي حضاري انتهى بانتخابات رئاسية أثارت الخلاف والجدل حولها بين من يرى أن المسار السياسي المنتهج هو السبيل الأسلم والأقوم لإخراج الجزائر من نظام الحكم الفردي الاستبدادي الفاسد الذي مثله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لاسيما خلال ولايته الرئاسية الرابعة وبين من يرى أن التغيير يقتضي بلورة تصور أوسع وأعمق يمر عبر مرحلة انتقالية يتأسس فيها دستور جديد عبر مجلس تأسيسي أو ندوة وطنية توافقية. هيمن تيار العودة المباشرة إلى المسار الانتخابي بدء بالانتخابات الرئاسية بحكم السند الذي لقيه هذا الخيار من قبل قيادة الجيش التي سيطرت على الوضع في حين اعتبرت القيادات السياسية التي اختارت الانتقال إلى نظام جديد أنها أمام أمر واقع جديد فرض عليها ففضلت انتهاج سياسة الكرسي الشاغر والمقاطعة التامة لكل مسعى تبادر به السلطة ضمن هذا الخيار بالرغم من أن الرجل الأول الذي أشرف على تجسيده رحل أياما فقط من تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.

هذا هو المشهد السياسي الذي باشرت به الجزائر العام 2020، وبقي كالظل يلازمها إلى اليوم الأخير منه فبالرغم من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في وقتها تواصلت مسيرات الحراك الشعبي وكادت أن تعرف التصعيد أمام عزم السلطات على الحد من وتيرتها بداية من فبراير وتواصلت المتابعات القضائية في حق النشطاء والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي كما عرفت قضية الصحافي خالد درارني جدلا واسعا حول سلامة الحكم القضائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الذي صدر في حقه، الجدل الذي تجاوز حدود البلاد إلى المحافل الأوروبية.

انطلق عبد المجيد تبون الرئيس الجديد في مهامه في سياق ملغم أنشأه الظرف الانتقالي الذي تجتازه الجزائر، فتهيئة أجواء عمل جديدة لم يكن ليتم بين عشية وضحاها لذا كانت الاجتماعات الرسمية الواسعة التي كان يعقدها تبون مع الوزراء والولاة والمسؤولين المحليين فرصة ليحذر من استمرار تواجد “أصحاب الثورة المضادة” وليتحسس من المحيط إرادة تآمرية ظهرت في المطبات التي ترصد للحكومة لإفشال مساعيها وغياب قنوات متينة لإيصال قرارات الرئيس والحكومة نحو التطبيق. ظهر ذلك في مشكلة إيصال المنح التي أقرها الرئيس شخصيا كما تجسد في أزمة السيولة وافتعال الحرائق وقطع المياه والكهرباء على المواطنين في الفترات الحساسة. كانت 2020 سنة ارتباك واضطراب في هياكل الدولة وأزمة اتصال وتواصل واختلالات في قنوات وأدوات التطبيق لعوامل عدة منها أن قيادة البلد وإن لم تكن جديدة بل لها خبرة في تسيير الشأن العام إلا أنها ورثت هياكل لا يزال ارتباطها قائما ومتينا ببقايا جماعات النفوذ والتأثير الناشطة في فترة حكم الرئيس بوتفليقة.

في خضم حالات التثبيط التي ميزت أداء أجهزة ومؤسسات الدولة وحالة الجمود والركود التي صاحب الوقاية من انتشار فيروس كورونا شرعت الحكومة في إطلاق برنامج إنعاش اقتصادي قصد مساعدة المؤسسات على الإقلاع ومقاومة آثار الأزمة الصحية كما باشرت سياسة تنموية خاصة استهدفت مناطق الظل التي تحتوي على ربع عدد سكان الجزائر كانت اللقاءات التي أقامتها الحكومة مع الولاة فرصة لاستنفارهم بعجالة لمعالجة المشكلات الأولية والقاعدية التي تشتكي منها هذه المناطق كما اتجهت الحكومة إلى دعم المقاولاتية الشبابية بعقد ملتقى دولي لدعم المؤسسات الناشئة. غير أن الآجال التي قدمت للمسؤولين المحليين للتكفل بهذه الملفات قد تم تجاوزها دون أن يتمكن الرأي العام ما إذا استطاعوا إنجازها.

في هكذا مشهد باشر الرئيس تبون المسار الإصلاحي للمؤسسات من خلال اقتراح تعديل “عميق” للدستور. شرع في العملية منذ مارس بتكليف لجنة ترأسها احمد لعرابة الذي أثاره مروره اللغط والجدل بمهمة إعداد مسودة تكون أرضية للنقاش حول الدستور الجديد غير أن الجدل الذي أثارته الصيغة النهائية جعلت قطاعا هاما من الطبقة السياسية يقف منها موقف الرفض بين المشاركة بلا والمقاطعة التامة للاستفتاء. لم تكن عملية تعديل الدستور بالنجاح الذي كان يأمله الرئيس تبون سواء من حيث نسبة المشاركة أو نتائج قبول المقترح وقد ساعد على هذه الانتكاسة الاستفتائية غياب الرئيس الذي نقل على جناح السرعة إلى ألمانيا للعلاج من وباء كورونا حسب ما أعلن عنه تبون شخصيا في خطاب له من مشفاه الذي يقضي فيه فترة نقاهة لم تنته بعد بالرغم من اقتراب نهاية السنة حيث ينتظر أن يعود إلى الجزائر ليوقع على قانون المالية ويصدر الدستور الجديد ويشرع في إعداد النظام الانتخابي الجديد للشروع في انتخابات تشريعية ومحلية مقبلة.

لقد كان لغياب الرئيس تبون عن مهامه كرئيس للدولة تأثير كبير على سير المؤسسات بحكم مقتضيات الدستور التي تخول رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وواسعة تجعل غيابه يؤثر على تسيير الشأن العام وعلى هيمنة الغموض على عملية التواصل المؤسساتي لاسيما مع غياب الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لأسباب صحية. أمام وضع كهذا أعاد الأكثر تفاؤلا بانفراج مسعى خيار العودة إلى المسار الدستوري حساباتهم وصار الجميع يترقب ما ستؤول إليه الأوضاع مع مطلع عام 2021

يتبع