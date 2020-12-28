سنة الغازي الجبار كورونا

بقلم: احسن خلاص

لم يكن وباء كورونا الذي أصاب الجزائر كما أصاب العالم أجمع وباء مثل بقية الأوبئة التي مرت على البشرية والتي وإن أحدثت هلعا عاما أحيانا إلا أن إدارة مكافحتها بقيت محصورة على المنظمة العالمية للصحة ولم تخرج عن اهتمامات الأطباء والباحثين في مخابر اللقاحات والأدوية. مع كورونا اختلف الأمر تماما فقد كانت القوى العظمى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والصين السباقة إلى إقحام الوباء في الصراعات الجيوسياسية التي كانت قائمة بينها لاسيما بعد صعود الرئيس المشاكس دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية. اختلف قادة الدول في قراءة الانتشار السريع لفيروس كوفيد 19 المستجد فقد كانت بداية العام مسرحا لتبادل الاتهامات بين القيادتين الصينية والأمريكية بالوقوف وراء نشوء الفيروس وانتشاره بينما تحدث الرئيس الفرنسي ماكرون عن حرب شاملة لابد أن تستعد لها فرنسا وآثرت المستشارة الألمانية القراءة الروحية من خلال اعتبار الوباء ابتلاء للبشرية ستخرج منه كما خرجت من الابتلاءات السابقة.

في الجزائر لم يكن دخول وباء كورونا الحقل السياسي دخولا عرضيا بل شكل بشموليته موضوعا محوريا للسجالات السياسية وتحديا وامتحانا للسلطة الجديدة لإبراز قدرتها على مواجهة أصعب الحالات والأوضاع التي يمكن أن تمر بالبلد. لم يجد كوفيد 19 عندما حل بالجزائر بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان فقد كان الوضع السياسي مضطربا بسبب القبضة الحديدية التي بدأت تبرز بين الحكومة وناشطي الحراك الشعبي الذين شرعوا في تصعيد تدريجي للضغط على الرئيس الجديد في الوقت الذي أعلن هذا الأخير عن عزمه في إطلاق إصلاحات دستورية. غير أن الكوفيد استطاع أن يفرض جبروته ويدفع الجميع إلى تغيير الموضوع لاسيما وأن الأخبار التي كانت تأتي من إيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى كانت تنذر بكارثة إنسانية حقيقية فقد اضطر الكثير من الدول لتأجيل نشاطات كبرى ذات بعد عالمي مثل الألعاب الأولمبية والبطولات الاحترافية الأوروبية في مختلف الرياضات وعلى رأسها كرة القدم. كانت الأخبار التي تصل تباعا قد أظهرت أن كورونا لم تكن ظاهرة عابرة ومعزولة في مناطق محددة من العالم وأن حركة النقل الجوي والبحري التي بدأت تتوقف في كل مكان قد أظهرت أن أمر تسلل الفيروس إلى الجزائر لم يتوقف عند الرعية الإيطالي المصاب الذي أعيد إلى بلاده.

شعرت السلطة في الجزائر إذن أن الوباء لا يشبه الأوبئة التي ألفت زيارة الجزائر في كل موسم ثم ما تلبث أن تختفي مثل وباء الكوليرا وغيرها بل هو تحدي جديد وخطير فاجأ أكثر الدول تطورا في منظومتها الصحية والاقتصادية والأكثر تنظيما وضبطا لمواردها وحاجاتها. لذا تولت الملف أعلى مستويات السلطة متمثلة في رئيس الدولة وبلغت حالة التأهب القصوى درجة اعتبار انتشار الفيروس في الجزائر قضية تتعلق بالأمن القومي الشامل حيث اتخذت القرارات الأولى بهذا الشأن ضمن اجتماعات المجلس الأعلى للأمن ومن بينها غلق كافة مؤسسات التكوين والتعليم في جميع المستويات وغلق دور العبادة والقاعات العمومية وإيقاف حركة النقل الجماعي بين الولايات وفي المدن ومنع التظاهرات والتجمعات العامة مما أدخل الحياة العامة فجأة في سبات.

لم يفرض الكوفيد منطقه على السلطة فحسب فقد نزل على الحراك الشعبي كالطامة الكبرى في الوقت الذي كان يتأهب للدخول في مرحلة جديدة منقحة وفق مقتضيات المرحلة الجديدة. انطلق النقاش حول قرار وقف مسيرات الحراك لكن الأطباء ما لبثوا أن فصلوا في الأمر وهو تعليق تظاهرات الجمعة إلى حين انقشاع الوباء. وبالرغم من الحذر الذي أظهره نشطاء الحراك الشعبي ودعواتهم إلى الامتثال الصارم لتدابير الوقاية إلا أن لا شيء منع الكوفيد من أن يصيب نخبة منهم بل أودى بحياة المجاهد الرائد لخضر بورقعة.

غير أن الوباء لم يغادر بعد ونحن نتأهب لتوديع عام 2020 وقد لا يغادر إلا بعد أن يرمي بثقله على جميع مستويات النشاط وها هي المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة بدأت تحصي خسائرها الرهيبة وكان من قبل صغار التجار والمهن الحرة وقطاع السياحة قد أعلنوا إفلاسهم وبعضهم غير النشاط. وبالرغم من النوايا التي عبرت عنها الحكومة لتعويض خسائر المتضررين إلا أن حجم هذه الخسائر يتجاوز الحلول الترقيعية بل يتطلب مخطط إنقاذ وطني. وبالرغم من الفتح الجزئي والحذر لبعض المجالات مثل المؤسسات التربوية وبعض المرافق العمومية والمساجد إلا أن الحركية والنشاط لا تزال على حالها معمقة التدهور الذي أصاب الحياة العامة والاقتصادية بسبب التباعد الاجتماعي الذي لم تستطع الرقمية تعويضه سواء في المؤسسات التربوية والتعليمية أو الاقتصادية.

خلف الكوفيد 19 خلال هذا العام في الجزائر ما يقرب من 100 ألف مصاب توفي منهم ما يقرب من 3 آلاف وقد بلغت الإصابات ذروتها في شهر نوفمبر قبل أن تأخذ في الانخفاض مع بداية شهر ديسمبر وسط تباشير اقتراب وصول اللقاح المضاد للفيروس. وقد كان السلك الطبي وشبه الطبي أو ما يسمى بالجيش الأبيض في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس وقد أصيب من هذا القطاع الكثير من الأفراد وسط ضعف قدرات القطاع على مواجهة جائحة لم يسبق لها مثيل كما أصيب الرئيس تبون بالفيروس وأدى ذلك إلى إبعاده عن النشاط لأكثر من شهرين. لقد كان 2020 عاما للأحزان والمآسي لدى العائلات الجزائرية التي فقدت أعزاء لها كما كان عاما للتأمل والتفكير في أنجع السبل لمواجهة الأزمات في المستقبل.