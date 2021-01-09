سماسرة يستغلون موجة البرد لرفع أسعار الشعير

ناشد الموالون بالمناطق السهبية كل من وزير الفلاحة ومدير الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة وكذا مديريات الفلاحة والغرف الفلاحية من اجل دعمهم بالشعير المدعم لتجاوز أزمة الثلوج والصقيع التي تجتاح الهضاب العليا وتؤثر على الثروة الحيوانية ، كما طالبوا بضرورة تطهير القوائم المعدة للاستفادة من الشعير المدعم، مؤكدين إلى أن التلاعب في إعداد هذه القوائم لا يزال متواصلا على مستوى العديد من الغرف الفلاحية بالولايات السهبية التي تشهد موجة برد قارص ،وجليد أثر سلبا على المراعي والثروة الحيوانية خاصة بولايات الجلفة ، تيارت البيض،سعيدة والنعامة وجنوبي تلمسان وسيدي بلعباس مهددين بشن حركات احتجاجية أمام مصالح توزيع الحبوب الجافة من جديد، ما لم يتم اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل قطع الطريق أمام الإستنزاف الحاصل في عملية توزيع الأعلاف الموجهة للموالين .

هذا وأشار أصحاب الرسالة أنأطرافا فاعلة تقف وراء تدعيم القوائم بأشخاص والذين يتمكنون من تأمين كميات كبيرة من الأعلاف بالسعر المدعم المقدر بـ 1500 دينار للقنطار الواحد ليعاد بيعه بالأسواق السوداء بأكثر من 4000 دينار جزائري على حساب الموالين ، وذلك باستعمال ملفات مزورة ، والتصريح بأعداد مضاعفة من رؤوس الأغنام، حيث هناك موالين يملكون 300 رأس فقط إلا أنهم يصرحون بوجود 3000 رأس وهناك من يملكون 500 رأس ويصرح بـ 5200 رأس ماشية، وهو التصريح الذي يحيل إلى وجود تلاعب في شهادة التلقيح التي يقدمها البياطرة الخواص الذي يقومون بتزوير الشهادات ، هذا وأكد بعض الموالين أن كمية الشعير المقدمة لاتكفي المواشي في ظل توسع الحرث العشوائي وقلة المراعي بفعل فشل مشاريع المحافظة السامية لتطوير السهوب ، حيث أن الخروف أو النعجة لايقدم لها سوى 250 غرام أو 350 غرام من الشعير كأقصى تقدير في خلال عام، فيما يتحصل الموالون الطايوان على كميات كبيرة، غالبا ما يتم توجيهها إلى الأسواق السوداء والموازية لإعادة بيعها هناك بـ 4500 دينار جزائري، وهو الوضع الذي جعل هؤلاء الموالين يطالبون ويؤكدون على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة وفتح تحقيق في مصالح دواوين توزيع الحبوب في الولايات السهبية بالخصوص،مؤكدين بأن هناك كميات كبيرة تخرج بشكل يومي، في الوقت الذي لايزال فيه الموال الحقيقي يتخبط في مشاكل عدة نتيجة عدم تأمينه لكميات الشعير المطلوبة، مشيرين إلى أن الوضعية تفاقمت وأضحت تهدد رؤوس مواشيهم ، التي لم يتمكنوا حتى من حقهم من النخالة التي تم السيطرة عليها ورفع سعرها إلى 2500 دينار من قبل السماسرة الذين استغلوا موجة الثلج والصقيع التي تجتاح هذه المناطق .

محمد بن ترار