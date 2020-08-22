سليماني يتجه الى البقاء في الدوري الفرنسي

ج.ن

يتجه الدولي الجزائري إسلام سليماني، للبقاء في الليغ1 الفرنسية لموسم آخر، باقترابه من الإمضاء على عقد جديد مع نادي رين.

وكشفت الصحافة الفرنسية، أن سليماني، أعجب بعرض نادي رين، ومنح موافقته المبدئية للانضمام للفريق هذا الصيف.

وفي المقابل، تجري مفاوضات مسؤولي النادي الفرنسي، في الطريق الصحيح، مع نظرائهم من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، المالك لعقد مهاجم الخضر.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، من المنتظر أن تعلن إدارة نادي رين، في الساعات القليلة المقبلة، عن ترسيم صفقة إسلام سليماني.

ويرتبط إسلام سليماني مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2021. بعد أن انتهت مُؤخّرا فترة إعارته لِموسم واحد إلى نادي موناكو الفرنسي.

وتألق إسلام سليماني بشكل لافت هذا الموسم مع موناكو رغم مشاركته في 19 مقابلة فقط، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، وشكل ثنائيا هجوميا قويا مع الدولي الفرنسي وسام بن يدر.

ويحلم إسلام سليماني بأن يعود مع الخضر إلى كأس العالم في قطر 2022، ولو في التشكيلة الموسعة أو على مقاعد الاحتياط، كما كان الشأن في أمم إفريقيا السابقة في مصر حيث سجل هدفا وصنع اثنين في المباراة الوحيدة التي لعبها كأساسي أمام تانزانيا.