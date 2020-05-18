سلطة ضبط السمعي البصري تحدد أطر مناقشة مسودة الدستور في القنوات السمعية والمرئية

وأفاد بيان للسلطة أن التوصيات والتوجيهات تهدف إلى ضبط دور وسائل الإعلام السمعية والبصرية في مرافقة ودعم المجهود الوطني وتأطير النقاش خلال إثراء مسودة الدستور لما يكتسيه من أهمية ولإرساء أسس جديدة لجزائر جديدة.

حددت سلطة ضبط السمعي البصري عدة توصيات من اجل ضبط وسائل الإعلام السمعية البصرية في تأطير النقاش المتعلق بإثراء مسودة تعديل الدستور.

واوضحت السلطة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والدور الفعال الذي يلعبه الإعلام السمعي البصري في التوعية والسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإثراء والنقاش لمسودة الدستور، في إطار القواعد المهنية والأخلاقية وتحقيق المصلحة العامة أثناء تناولها الإعلامي.