سلطة ضبط البريد تعذر متعاملي الهاتف النقال بسبب مستوى الخدمات وتغطية 4G

أعذرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال (جيزي، أوريدو وموبيليس)، وذلك بعد عملية مسح حول جودة خدمة الجيل الرابع والتغطية التي يقدمها المتعاملون.

وأفاد بيان لسلطة الضبط، أنه “في إطار ممارستها للمهام المخولة إليها بموجب القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي سنة 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وطبقا لأحكام دفاتر شروط الجيل الرابع الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال، قامت سلطة الضبط بإعذار متعاملي الهاتف النقال: أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جيزي) والوطنية لاتصالات الجزائر (أوريدو) واتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس) وذلك بغرض الامتثال لمتطلبات التغطية وجودة خدمة شبكة الجيل الرابع”.

وأشارت ذات الهيئة إلى أنها قامت، بعملية مراقبة وتقييم تغطية شبكة الجيل الرابع وجودة الخدمة التي يقدمها المتعاملون المذكورين، خلال الفترة ما بين 16 فيفري إلى غاية 12 مارس 2020، في عملية مست خمس ولايات هي: البليدة، الجلفة، تلمسان، أدرار وقسنطينة بعنوان السنة الثالثة من الانتشار التي تصادف تاريخ 3 سبتمبر 2019.