سلطة شرفي تجتمع غدا للمصادقة على التقرير النهائي الخاص باستفتاء الدستور

يجتمع مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، غدا الاثنين للمصادقة على التقرير النهائي للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الذى جرى يوم 1 نوفمبر الفارط , على ان يتم بعد ذلك تسليم التقرير النهائي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كما ينص عليه القانون

وكشفت ل” الوسط ” مصادر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي نظمت ثاني انتخابات بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر 2019 انهت من تقريرها النهائي الخاص بتعديل الدستور الذي تم تزكيته بنسبة مشاركة شعبية ضعيفة مقارنة بالانتخابات السابقة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال ، وينتظر فقط اجتماع مجلس السلطة برئاسة مسوؤلها الأول محمد شرفي للمصادقة عليه اليوم وفق ما تنص عليه المادة 10 مضيفة من القانون العضوي للسلطة في مادته الذي 10 يمنح سلطة الانتخابات التي استحدثت تلبية لمطالب الحراك الشعبي مدة 45 يوما لنشر تقريرها النهائي.

واستند التقرير النهائي للسلطة الذي يسلم بعد المصادقة عليه في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التقارير النهائية التي أعدتها المندوبيات الولائية على المستوى المحلي وهو تقرير كبير ومفصل يتضمن عمل مختلف لجان السلطة مركزيا ومحليا في ظل انتشار جائحة فيروس كوفيد19، وغيرها من اللجان التي أنهت تقاريرها، وعلى ضوئها سيكون التقرير النهائي، الذي سيعود إلى ذكر مختلف التفاصيل منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي ومصادقة المجلس الدستوري