سلطة الضبط تُعذر متعاملي الهاتف بخصوص جودة شبكة الجيل الرابع

وجّهت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية اليوم الأحد إعذارات لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة (جيزي و أوريدو و موبيليس) للامتثال لمتطلبات التغطية و جودة خدمة شبكة الجيل الرابع، حسب ماجاء في بيان للسلطة.

و أوضح البيان أنه و”في إطار ممارستها للمهام المخولة إليها بموجب القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 مارس سنة 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وطبقا لأحكام دفاتر شروط الجيل الرابع الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال، قامت سلطة الضبط بإعذار متعاملي الهاتف النقال: أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جيزي) والوطنية لاتصالات الجزائر (أوريدو) واتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس) وذلك بغرض الامتثال لمتطلبات التغطية وجودة خدمة شبكة الجيل الرابع”.

و أشارت ذات الهيئة إلى أنها قامت، مثلما كانت قد أعلنت عنه في بيانها المؤرخ في 2 مارس 2020، بعملية مراقبة وتقييم تغطية شبكة الجيل الرابع وجودة الخدمة التي يقدمها المتعاملون المذكورين آنفا، خلال الفترة ما بين 16 فبراير إلى غاية 12 مارس 2020، في عملية مست خمس ولايات هي البليدة، الجلفة، تلمسان، أدرار و قسنطينة بعنوان السنة الثالثة من الانتشار التي تصادف تاريخ 3 سبتمبر 2019.

و قد أسفرت نتائج هذه العملية – حسب السلطة – عن “عدم تلبية بعض متطلبات التغطية وجودة خدمة شبكة الجيل الرابع في الولايات السالف ذكرها بالنسبة للمتعاملين الثلاثة”.