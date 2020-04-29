سلطة الضبط توجه انذارا لقناة الشروق لعدم احترامها المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد

وجهت سلطة ضبط السمعي البصري انذارا لقناة الشروق TV ودعتها للالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها، على خلفية “الانحراف” المسجل في سلسلة “دار العجب”.

وقالت سلطة الضبط إن ما تضمنه عدد السلسة الفكاهية دار العحب ليوم 27 أفريل انحرافا عن الأهداف الحقيقية للبرنامج من خلال ما تضمنه من عبارات الاساءة والازدراء للكرامة الانسانية وعدم احترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد وكذا عدم احترام القيم الوطنية ورموز الدولة المحددة في الدستور.

وكشف البيان ان رئيس سلطة الضبط، محمد لوبر أجرى اتصالا هاتفيا بمسؤولي القناة حيث وجه انذارا شفويا عن هذه التجاوزات الخطيرة وقد التزم مسؤولو القناة بتوقيف البرنامج واتخاذ الاجراءات الجزائية ضد فريق هذه السلسلة.