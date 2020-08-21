سلسلة تغييرات جديدة في قيادة الجيش

أجرى الرئيس عبد المجيد تبون نهاية الأسبوع ، تغييرات جديدة في قيادة الجيش طالت مدراء مركزيين بوزارة الدفاع والأكاديمية العسكرية.

جاء ذلك في مراسيم رئاسية صدرت في العدد الأخير من الجريدة (المجلة) الرسمية وحسب المراسيم الجديدة، إنهاء مهام مدير الصناعات العسكرية اللواء رشيد شواكي، وتعويضه باللواء سليم قريد الذي يشغل منصب مدير الأكاديمية العسكرية بشرشال كما تم، بموجب المراسيم، تم إنهاء مهام اللواء عبد القادر لشخم مدير الإشارة والمعلومات والحرب الإلكترونية، وتعيين اللواء فريد بجغيط خلفا له.

وجرى وفق القرارات الجديدة كذلك، إنهاء مهام اللواء علي عكروم مدير التنظيم والإمداد، وتعويضه باللواء حواس زياري، وأيضا إنهاء مهام مدير العتاد بالوزارة اللواء محمد تبودلت، وتعيين العميد إسماعيل صديقي خلفا له.

ومنذ وصول تبون لرئاسة الجزائر، في ديسمبر 2019، أجرى عدة تغييرات على مستوى القيادة العسكرية، شملت قيادة القوات البرية والجوية، وإدارة قسم الأمن الداخلي بالمخابرات، ومدير القضاء العسكري وقائد الدرك الوطني .

وفي أفريل الماضي، أكدت مجلة الجيش “وجود انسجام وتناسق كبير بين مؤسسة الرئاسة والجيش الوطني الذي أبدى ثقته بالرئاسة في جميع المحطات العصيبة التي مرت بها البلاد”.