سلال و أويحي يورطان الرئيس المخلوع

*حكومات كانت تمنح ألف صفقة بالتراضي سنويا

* بوتفليقة ابتعد عن الحكم منذ 2013

اعترف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أمس الثلاثاء بفشل السياسيات التنموية المعتمدة خلال العشرين سنة الأخيرة وحجته في ذلك ضعف هياكل الإنجاز ما فسح للأطراف الأجنبية بالاستحواذ على الصفقات العمومية بمعدل 20 مليار دينار في العام معترفا انه كان يمنح بناء على تعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألف صفقة في السنة بالتراضي البسيط , كما سلال اعترف بابتعاد الرئيس عن القرار بعد مرضه في ربيع 2013 غير أنه رافع لإيجابيات المشاريع التي تحققت وقضت على مشاكل المواطنين خاصة في قطاع الموارد المائية .

انطلقت أمس الثلاثاء الجلسة الثانية من أطوار محاكمة قضية علي حداد والمتورط فيها رؤساء الحكومات السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى والعشرات من وزرائهما وسط أجواء حزينة خيمت عليها بسبب وفاة محامي أحمد أويحيى وشقيقه الأستاذ العيفا وخلال الفترة الصباحية جدد المتهم الرئيسي علي حداد وإخوانه مزيان ,عمر وسفيان إنكار كل التهم ذات صلة بالفساد الموجهة إليهم على غرار كافة المتهمين في هذه القضية وهم الوزيران الأولان الأسبان عبد المالك سلال واحمد أويحيى وكذا الوزراء السابقون, عمر غول, بوجمعة طلعي, عبد القادر قاضي, عبد الغاني زعلان, عبد السلام بوشوارب, بدة محجوب يوسف يوسفي و عمارة بن يونس بالإضافة إلى إطارات سابقة في الدولة.

بدوره أنكر أحمد أويحيى كافة التهم الموجهة إليه مبرزا انه كان يتعامل بشفافية ومساواة مع كافة المتعاملين نافيا أن تكون زوجته تملك شركة كما صرح انه أبلغ شفويا رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة بكل أملاكه ولدى حديثه عن صفقات منحت لمجمع حداد بالتراضي البسيط رغم أرصدتها المالية الباهظة رد أويحيى انه من موقعه كوزير أول كان يطبق تعليمات رئيس الجمهورية السابق في اجتماعات مجلس الوزراء مشيرا إلى انه آنذاك كانت البلاد تعيش بحبوحة مالية يقابلها ارتفاع مطالب واحتياجات المواطنين في كافة الولايات و التي واجهتها الدولة –كما قال – ببرنامج استثمار عمومي من 2005 إلى 2014 بغلاف 34 ألف مليار دينار وذكر أن الحكومة تحت رئاسته كانت تمنح قرابة ألف صفقة بالتراضي البسيط معترفا في نفس السياق أنه راسل أعضاء الحكومة في مارس 2011 ذكرهم فيها بتعليمات رئيس الجمهورية للإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية مضيفا أن صفقات منحت بالتراضي بناء على تعليمات رئيس الجمهورية آنذاك وعملا بالمادة 43 من قانون الصفقات العمومية التي تنظم الطابع الاستعجالي والحاجة الوطنية وفيما يخص مشروع انجاز مصنع للاسمنت بالجلفة اعترف أويحيى أن لجنة القروض التابعة للقرض الشعبي الجزائري رفضت منح قرض ب7 ملايير دينار للشريك الصيني , وقد حرر رسالة للبنك في سبتمبر 2017 للبنك للاستغناء عن الضمان الدولي , أما فيما يخص الصفقة الخاصة بمطار الجزائر الدولي والطريق المؤدي إلى نادي الصنوبر صرح أويحيى أنه أعطى تعليمات للإسراع في حل هذا الملف لأن الجزائر كانت على موعد مع قمة عربية في 2005 أما فيما يخص منح مشاريع الموارد المائية لعلي حداد ببشار بررها أويحيى ب الاستجابة لمطالب سكان هذه الولاية التي كانوا يعبرون عنها في احتجاجات .

وعكس ماكان يرافع له أويحيى من موقعه وزير أول في البرلمان ومناسبات رسمية أو عندما كان على رأس التجمع الوطني الديمقراطي حليف النظام السابق رفقة جبهة التحرير الوطني باعتراف المتحدث إخفاء سياسية التنموية لفترة ال20 سنة الأخيرة وأنا طرف فيها بسبب فشل خلق هياكل انجاز كافية لتلبية الحاجيات الوطنية ماسمح للأجانب بالاستثمار بمعدل 20 مليار دينار في السنة في كافة القطاعات .

بدوره كشف عبد المالك سلال أنه لم يعطي أمرا أو تعليمات كتابية لمنح مشاريع لمجمع علي حداد مبرزا أنه كان ينفذ برنامج عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان كما اعترف هو الأخر أنه كما يمنح خلال توليه رئاسة الجهاز التنفيذي كل سنة 20 ألف مشروع تجهيز على المستوى الوطني كما ذكر انه خلال إصابة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2013 بوعكة صحية ابتعد الرئيس نوعا ما على إدارة الحكم واتخاذ القرار الأمر الذي جعل منه في الخط الأمامي في التسيير السياسي لشؤون البلاد ولم يكن قادرا كما قال على متابعة تجسيد برامج التجهيز زادتها صعوبة حسبه بتراجع أسعار البترول .

كما صرح سلال لأول مرة أنه كانت له قناعة كبيرة بأن نظام الحكم آنذاك قد وصل إلى نهايته غير أنه لا يجب محو صورة المشاريع الايجابية المنجزة خاصة في قطاع الموارد المائية التي جنب البلاد استيراد المياه من مرسيليا والمياه المالحة بوهران وأزمة المياه الشروب بالعاصمة كما كشف سلال لهيئة المحكمة أن المؤسسة العمومية للاسمنت جيكا انسحبت من مشروع مصنع الاسمنت بالجلفة بإلحاح وطلب من عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق المتهم الفار من هذه القضية وقضايا أخرى

وأعرب في ختام كلامه رغبته في أن تستدعي المحكمة الأمين العام السابق للحكومة مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشروع صفقة يعرض على مجلس الوزراء قبل دراسته في مجلس الحكومة مجددا التأكيد أن الرئيس بوتفليقة ترشح للعهدة الخامسة حرا ولم يتدخل أي حزب في هذا الشأن مؤكدا أن عمله بالحملة الانتخابية كان تطوعا ودون مقابل

باية عطار