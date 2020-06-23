سلال : تحملت مسؤولية ثقيلة بعد مرض بوتفليقة في 2013

الأولى
عن الوسط الجزائرية 854

كشف الوزير الأول السابق عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء في رده على أسئلة هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الثاني من محاكمة علي حداد أنه لم يمنح أي قرار او امر كتابي لمنح صفقة أو مشروع لمجمع حداد بل كان كما قال ينفذ برنامج عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان
واعترف أنه خلال توليه لرئاسة الحكومة كان يمنح حوالي 20 ألف صفقة تخص مشروع تجهيز عبر كافة ولايات الوطن في القطاعات مذكرا انه لما أصيب الرئيس بوتفليقة بوعكة صحية في أفريل 2013 وغادر البلاد للعلاج تحمل مسؤولية ثقيلة ووجد نفسه وحديا في تسيير شؤون البلاد ولم اكن قادر على متابعة تجسيد برامج التجهيز وعشت فترة صعبة بتراجع أسعار البترول .
ودافع سلال عن إنجازات حكومات بوتفليقة في قطاع الموارد المائية التي جنبت استيراد المياه من مرسيليا والقضاء على المياه المالحة بوهران والقضاء على أزمة المياه بالعاصمة

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