سلال : بوشوارب هو سبب التخلاط في ملف تركيب السيارات

نفى الوزير الأول عبد المالك سلال كافة التهم الموجهة اليه في ملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة مبرزا انه كان يعمل في ظروف جد صعبة وحساسة نتيجة الظروف الصحية للرئيس بوتفليقة مصرحا انه كان يقوم بمهام اكثر من الوزير الأول و تمسكت بالدستور وكنت كما قال بعيد عن التسيير وكنت انسق اعمال الحكومة وأقوم بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكشف ان ملف تركيب السيارات انطلق خلال فترة توليه تسييره الحكومة للقضاء على استيراد السيارات التي كانت تكلف الدولة 7 ملايير دولار سنويا وعملت مع أربعة وزراء صناعة والتخلاط حسبه الكبير قام به الوزير الفار عبد السلام بوشوارب الذي طالب باقالته لكنها لم تتم