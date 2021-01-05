سكان سمعون في بجاية يغلقون الطريق وممر السكة الحديدية

أغلق صبيحة اليوم الثلاثاء سكان سمعون ببلدية للقصر في ولاية بجاية الطريق الولائي رقم 22 الرابط بين سمعون وتيمزريت وأميزور وكذلك ممر السكة الحديدية بسبب الوضع الكارثي للعيادة المتعددة الخدمات والتي دفعت أيضا بالطاقم الطبي وشبه الطبي والعمال الدخول في إضراب.

هذا، ودخل أمس عمال عيادة متعددة الخدمات ببلدية سمعون التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية للقصر في ولاية بجاية في إضراب عن العمل تنديدا منهم على الوضعية الكارثية وحسب المحتجين فان الوضع المزري للمرفق الطبي جاء بسبب تسربات مياه الأمطار،حيث قالوا أنه ليس وليد اليوم وإنما يعود إلى فترة طويلة والتي ازدادت وضعيتها تأزما في الآونة الأخيرة دون تحرك أي جهة المعنية حيث أظهرت عيوبا في البناية القديمة والمهترئة واشتكى أيضا العاملون بذات العيادة من غياب العديد من الخدمات حيث يضطر تحويل العديد من المرضى إلى المستشفيات المجاورة على غرار مستشفى المكي بلدية أميزور بسيارة إسعاف قديمة، ورغم ما تشهده المنطقة من ارتفاع في عدد السكان، إلا أن السلطات لم تلتف بعد إلى هذه البلدية خاصة من الجانب الصحي.