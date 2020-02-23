سكان حي خليفة الطيب بتبازة ينتفضون و يغلقون الطريق

المجتمع
عن إلياس بن عبيد 8

قطع صبيحة اليوم سكان حي خليفة طيب باحمر العين بولاية تيبازة  المعروف بماركير, قطع الطريق بسبب إنعدام التنمية و الوعود الكاذبة و عدم إدراجهم ضمن مشاريع التهيئة لسنة 2020 ف لا غاز لا نقل لا طريق سليم لا قنوات صرف صحي جيدة و رغم كل النداءات إلا ان عدم تدخل المسؤولين ترك المواطنين يقومون بوقفة إحتجاجية مطالبين بتطبق تعليمات رئيس الجمهورية و بمشاريه لحيهم و طلبو برحيل المير الذي لم يقدم شيئ سوى وعود لم تجسد علر ارض الواقع و بهد ساعة إلتحقت رئيسة الدائرة و إستمعت لإنشغالتهم و التحق المير الذي طرد من طرف السكان وطلبو من رئيسة الدائرة للتدخل العاجل لوالي تيبازة لإخراج حيهم من العزلة

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