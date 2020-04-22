سكان تين زواتين الحدودية يعانون

اشتكى عدد من المواطنين القاطنين بمنطقة تين زواتين الحدودية بتمنراست ، من معضلة النقص الفادح في الصيدليات بمنطقتهم التي تعاني الحقرة والتهميش على حد تعبيرهم ، حيث وجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على التنقل للمدن المجاورة لاقتناء الأدوية اللازمة ، و ما زاد من معاناتهم التذبذب الحاصل في شبكة وسائل النقل البري ، وعليه طالب هؤلاء الجهات المعنية بالتدخل العاجل و مطالبة والي الولاية بالوقوف على وعود التي أطلقها خلال الزيارة التي قادته إلى المنطقة في وقت سابق .

كما يعاني هؤلاء المواطنين من مشكلة النقص الفادح في الأطباء المختصين بالمركز الصحي بالمنطقة ذاتها ، الأمر الذي جعل المرضى والنساء الحوامل ينتقلون إلى مستشفى تمنراست للوضع والحصول على الأدوية ، ما تسبب في وفاة عدد منهن في الطريق قبل وصولهم إلى المستشفى ، وضعا بات ينذر بالخطر على صحة وسلامة السكان الذين وجدوا أنفسهم يقبعون في جملة من النقائص ، يأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه الولاة الذين تداولوا على تسيير شؤون ولاية تمنراست بتحسين أوضاع السكان بالجهة التي أصبحت في طي النسيان من قبل المسؤولين الذين أطلقوا وعودا كاذبة ظلت حبر على ورق .

و عليه ناشد هؤلاء المواطنين السلطات المعنية بالتدخل العاجل للوقوف على الوضع المزري الذي يتخبطون فيه منذ سنوات ، رغم عديد الشكاوي التي وجهوها للسلطات المحلية ، غير أن هؤلاء لا يزالون يعيشون المعاناة لحد الساعة ، يذكر أن المسؤول الأول بالولاية تعهد خلال الزيارة التي قادته للجهة بحلحلة جميع النقائص المتراكمة ، لإخراجهم من دائرة المعاناة التي يتخبطون فيها منذ سنوات ، والتي أرقتهم ونغصت حياتهم ، و هي الوعود التي ينتظر السكان تحقيقها على أرض الواقع لتحسين ظروفهم الاجتماعية .

نجاة ،ح