سكان توغزة بالبويرة يغلقون قريتهم

قام أمس سكان قرية توغزة ببلدية الشرفة أقصى شرق ولاية البويرة بغلق منافذ قريتهم تعزيزالاجراءات الحجر الصحي المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وجاءت هذه الخطوة بعد ظهور حالات عديدة بمناطق مجاورة تابعة لولاية بجاية ولتفادي انتقال العدوى حيث نظم الشباب أنفسهم في لجان تتكفل بكل انشغالات السكان على جلب السميد ومختلف المواد الغذائية وتوزيعهم بشكل منظم على المنازل دون تشكيل طوابير وتجمعات على خلاف ما نشاهده في بعض المناطق الأخرى التي يضطر سكانها لكسر الحجر المنزلي بحثا عن المواد الغذائية وتشكيل الطوابير أمام المحلات والمخابز غير مكترثين بالخطر المحدق بهم وسط هذه الظروف ،وفي السياق منع المنظمون اي خروج ودخول القرية سوى للضرورة القصوى.

أحسن مرزق