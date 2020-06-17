سقوط سيارة ” إيبيزا” في شاطئ “تيغرمت” ببجاية

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية، فجر اليوم الاربعاء، لإنقاذ سائق سيارة ” إيبيزا” التي سقطت في الشاطئ الصخري ” تيغرمت” بدائرة القصور.
وأقدمت وحدات الحماية المدنية، على إخراج سائق السيارة التي إنزلقت في حدود الساعة الـ5.07 صباحا، على مستوى الشريط الساحلي ” تيغرمت” عند الطريق الوطني رقم 24، ليليه انقلاب متكرر للسيارة.
وتم نقل الضحية إلى مستشفى بجاية، بعدما تعرض لإصابة على مستوى الرجل.
تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية، فجر اليوم الاربعاء، لإنقاذ سائق سيارة ” إيبيزا” التي سقطت في الشاطئ الصخري ” تيغرمت” بدائرة القصور.