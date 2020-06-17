سقوط سيارة ” إيبيزا” في شاطئ “تيغرمت” ببجاية

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية، فجر اليوم الاربعاء، لإنقاذ سائق سيارة ” إيبيزا” التي سقطت في الشاطئ الصخري ” تيغرمت” بدائرة القصور.

وأقدمت وحدات الحماية المدنية، على إخراج سائق السيارة التي إنزلقت في حدود الساعة الـ5.07 صباحا، على مستوى الشريط الساحلي ” تيغرمت” عند الطريق الوطني رقم 24، ليليه انقلاب متكرر للسيارة.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى بجاية، بعدما تعرض لإصابة على مستوى الرجل.